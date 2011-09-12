Лукашенко: Самые интеграционные государства постсоветского пространства — Беларусь и Армения

Между Беларусью и Арменией налажен высокий уровень торгово-экономических и политических отношений. Это отметил сегодня Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном.

По итогам прошлого года экспорт нашей продукции в эту страну возрос на 80% и превысил 40 миллионов долларов. Беларусь продает шины, грузовые автомобили, тракторы, лекарства, молочные продукты. Из Армении к нам доставляют крепкие спиртные напитки, табачные изделия, химические вещества. В Армении открыты 3 крупных торговых дома. Обе страны также связывают дружеские отношения не только на уровне глав государств, но и правительств, представителей бизнеса. К слову, 3 миллиона долларов прямых инвестиций направили в Беларусь армянские бизнесмены, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко:

Самые интеграционные государства постсоветского пространства — это наши две страны, в силу разных причин, объективных и субъективных. Более того, нас связывают узы не только тесного экономического сотрудничества, которое, вопреки даже логике, мы вывели на достаточно высокий уровень. Несколько лет назад этих отношений не было вообще и трудно было себе представить, что мы можем в той ситуации, в которой находилась прежде всего Армения, затёртая в угол, выстроить эти отношения. Мир не без добрых людей, не без вариантов, мы нашли эти пути сотрудничества, нашли нормальных людей, бизнесменов, которые возглавили этот процесс. Поэтому экономическое сотрудничество мы наладим. Политическое сотрудничество у нас находится на очень высоком уровне, поскольку мы находимся в одном военно-политическом блоке. Мы очень переживаем за то, как живет наш братский армянский народ, как он развивается, радуемся вашим успехам, начиная со спортивных и заканчивая успехами в экономике. Я знаю, вы в последнее время открываете много новых строек, мы за этим тщательно наблюдаем и действительно радуемся тому, как вы пытаетесь в сложных условиях не просто выжить, а вывести Армению на более высокий уровень развития. Если мы можем быть в этом отношении чем-то полезны, мы это сделаем.

Эдвард Налбандян, министр иностранных дел Республики Армения:

Есть много вопросов, касающихся экономического сотрудничества. Мы на самом высоком уровне поддерживаем политический диалог. И сегодня также собираемся подписать план консультаций в Министерстве иностранных дел, что будет очень полезно для двух стран — регулярное обсуждение вопросов, интересующих обе стороны, координация, взаимная поддержка в различных международных организациях, на различных уровнях.

В время встречи в Министерстве иностранных дел Беларуси будет обсуждаться широкий спектр вопросов. По итогам внешнеполитические ведомства двух стран планируют подписать план сотрудничества на ближайшие два года.