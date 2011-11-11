Лукашенко: С 2002 года разрабатывалась эта концепция по территориальной обороне. Делается это для того, чтобы меньше тратиться на регулярную армию

Об этом 11 ноября заявил Александр Лукашенко во время доклада министра обороны Юрия Жадобина о результатах деятельности Вооруженных Сил.

Александр Лукашенко:

С 2002 года разрабатывалась эта концепция по территориальной обороне. Давно были приняты эти решения, проведены учения.

Когда я говорил о том, что мы действительно создаем сегодня новую армию, я имел ввиду не только территориальную оборону и территориальные войска как фундамент, как самую низкую часть нашего оборонного щита (которая будет функционировать в полном своем размахе в годы войны, если не дай бог это произойдет). И делается это для того, чтобы меньше тратиться на регулярную армию. Главная здесь идея, вытекающая из последней войны, из движения сопротивления в Беларуси, партизанской войны, что мы должны быть к этому готовы. Чтобы не получилось так, как произошло в 1941 году.