Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • Политика
  • Лукашенко: С 2002 года разрабатывалась эта концепция по территориальной обороне. Делается это для того, чтобы меньше тратиться на регулярную армию

Лукашенко: С 2002 года разрабатывалась эта концепция по территориальной обороне. Делается это для того, чтобы меньше тратиться на регулярную армию

11 ноября 2011 19:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Об этом 11 ноября заявил Александр Лукашенко во время доклада министра обороны Юрия Жадобина о результатах деятельности Вооруженных Сил.

Александр Лукашенко:
С 2002 года разрабатывалась эта концепция по территориальной обороне. Давно были приняты эти решения, проведены учения. 
Когда я говорил о том, что мы действительно создаем сегодня новую армию, я имел ввиду не только территориальную оборону и территориальные войска как фундамент, как самую низкую часть нашего оборонного щита (которая будет функционировать в полном своем размахе в годы войны, если не дай бог это произойдет). И делается это для того, чтобы меньше тратиться на регулярную армию. Главная здесь идея, вытекающая из последней войны, из движения сопротивления в Беларуси, партизанской войны, что мы должны быть к этому готовы. Чтобы не получилось так, как произошло в 1941 году.

# Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
11 ноября 2011 18:40

США убивать мирных жителей выгоднее, чем их просвещать? ЮНЕСКО вынуждена отказаться от новых программ из-за нехватки средств

11 ноября 2011 18:13

Жадобин: Мы определились по ряду вопросов, которые должны решить в первую очередь

11 ноября 2011 10:46

Александр Лукашенко о назначении Тура: Крайне важно, чтобы в экономическом блоке Администрации Президента произошли серьезные перестановки