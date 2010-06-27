Лукашенко: Размышляя имперски, они хотят удержать Беларусь в сфере своего влияния

Александр Лукашенко уверен, что за российско-белорусским газовым конфликтом стоят явно политические причины. Об этом Президент на неделе заявил в интервью телеканалу Euronews. Впрочем, не только газовая тема интересовала европейского журналиста.

Стремление узнать о событиях в Беларуси из первых уст журналисты этого телеканала проявляют уже во второй раз. Причём, последнее интервью, здесь же в Резиденции Президента, состоялось не так и давно. И если учесть, что Euronews — это зеркало самых важных событий, которые происходят в Европе, можно говорить о тенденции: нарастающего интереса к нам европейских стран.

Журналист Алексей Доваль, представляющий этот ведущий телеканал Европы, уже много лет живёт во Франции, но наш земляк. Может и поэтому первый заданный им вопрос был на самую злобу дня — о газовом споре, который, очевидно для всех, зашёл далеко. Александр Лукашенко чётко очертил свою позицию, заметив, что для конфликта не было абсолютно никаких причин.

Александр Лукашенко:

Это абсолютно беспочвенный спор с позиции России. Но главное, что спор возник тогда, когда «Газпром» за наши услуги должен был нам за транзит — а транзит увязан с поставками в Беларусь — $260 млн. А мы им должны были $190 млн., даже $187 млн. Они это признали, и мы им заплатили эти $187 млн. Мы попросили: дайте нам отсрочку, чтобы погасить долг — две недели, но наши союзники, самые близкие нам люди сказали — нет, ни дня ждать не будем. Я обратился к Ильхаму Алиеву, Президенту Азербайджана, он мне в течение суток одолжил $200 млн. долларов, мы заплатили «Газпрому» — рассчитались на 100%. Конечно, пока мы с ними вели переговоры эти четыре месяца, мы, конечно, хотели, чтобы они нам оставили эту прошлогоднюю цену, потому что тяжеловато нам сейчас выходить из кризиса, хотя оживает экономика. Они нас по голове этими ценами, чтобы мы, наверное, с колен так и не встали. Но мы встанем.

Александр Лукашенко заметил, что на самом деле долг «Газпрома» — в 260 миллионов долларов — стал накапливаться еще с конца 2009 года. Обратил внимание на одностороннее и тенденциозное освещение «газового» спора российскими журналистами, которые намеренно обходят стороной факт долга «Газпрома» за транзит. Кстати, независимость и нейтральность в подаче материала, а также объективность, с выражением мнений сразу двух сторон — в отличие от российских СМИ — это принципиальная политика европейского канала.

Александр Лукашенко:

То, что я здесь скажу, даже очень важно для русского человека — всё это блокируется. Упаси Бог, русский человек услышит мнение Лукашенко о самой России! Они всё это переворачивают, всё извращают. Мне кажется, что там всё давно куплено, начиная от журналистов и заканчивая каналами.

Следующий прозвучавший вопрос, всю последнюю неделю задавал себе, наверное, каждый белорус. Чем вызван нынешний газовый конфликт? Ведь, на самом деле долг в 200 миллионов долларов вызывает усмешку, и это явно не повод развязывать войну. Не связано ли это с непризнанием Беларуси суверенитета Южной Осетии и принципиальной позицией по Таможенному союзу? Президент заметил, что России, по-видимому, не нравится сам Лукашенко, который отстаивает независимость белорусского государства. Отсюда и попытки держать нас в сфере своего влияния. Но Беларусь не то место, куда можно прийти и победить.

Александр Лукашенко:

Размышляя имперски, как наши журналисты говорят, они таким образом хотят удержать Беларусь в сфере своего влияния. Мы не против, нас не надо держать в сфере своего влияния. Не таким методом надо страны подтягивать к себе и держать их в сфере своего влияния. Надо делать так, как американцы с израильтянами устанавливают отношения. И я Путину с Медведевым часто об этом говорил. Хотят нас отстроить, а через нас – Европу. Это у них практика. Может быть, их настораживает падение цен на нефть и, как следствие, на газ. Такие конфликты всегда для рыночной экономики опасны тем, что они подстегивают цены. Так не произошло сейчас. Наоборот, цена на нефть за последние три дня упала. Это повод для нагнетания обстановки, это абсолютно политическая ситуация.

С Россией, по мнению белорусского лидера, кстати, никогда не было легко. Но если во времена Ельцина общий язык находился быстрее и проще, сейчас же стратегия российских руководителей непонятна и не поддаётся прогнозам.

Александр Лукашенко:

Мы нашли нефть в Венесуэле, что очень Россию напрягает. Мы, я ещё раз подчеркиваю, сегодня работаем, как работает Европа в направлении того, чтобы получить сжиженный газ — где-то на берегу моря построить терминалы, бросить трубу, и получать этот газ, чтобы была альтернатива. Мы ищем. И потом, если Вы намекаете на то, что «не Россия, так Европа», так мы с Европой не спорим, не ругаемся. Мы половину – торгуем в Европе, половину – в России.

В интервью затронута и тема предстоящих президентских выборов и возможного участия в них Александра Лукашенко.

Александр Лукашенко:

Если я увижу, что, в общем-то, люди меня не приемлют, то я никогда не полезу поперек людей, поперек мнения людей. Потому что я помню, как меня избрали в 1994 году. Я тогда победил в жесточайшей борьбе, и никто не скажет, что сфальсифицированы были выборы. Даже, может быть, я где-то не совсем согласен сегодня с позицией народа, но я делал так, как хотел народ.

Euronews вещает сегодня на восьми языках мира, с аудиторий в почти пятьсот миллионов зрителей. Так что интервью белорусского лидера увидели зрители в 119 странах мира, вместе с ними на неделе его смотрела и Алеся Высоцкая.