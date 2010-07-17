Лукашенко призвал не питать иллюзий относительно Восточного партнерства

Александр Лукашенко во время своей рабочей поездки по Гомельщине по традиции ответил на вопросы журналистов.

Ещё одна тема – Восточное партнёрство. Президент призвал не питать иллюзий относительно этой европейской программы. Надо рассчитывать только на себя и свои силы. Александр Лукашенко отметил, что для Беларуси главными вопросами во взаимоотношениях с ЕС остаются визовый и создания зоны свободной торговли

Александр Лукашенко:

Мы туда не просились. Нам предложили — почему мы будем упираться и отказываться? Мы не видели там только экономическую составляющую, но мы категорически были против того, чтобы нам еще в «Восточном партнерстве», где делом надо заниматься, подкидывали вопросы демократии, ещё какие-то. Уже дошли до того, что, мол, меняйте предвыборное законодательство. Какое это имеет отношение к «Восточному партнёрству»? Нам и так Евросоюз с американцами постоянно эти требования предъявляют. Сейчас уже, наверное, и Россия подключится к этому, хотя у самой там проблем выше крыши. Поэтому нам этого не надо.

Я всегда им говорил: такая политика нам не нужна, мы ее уже видим со стороны Европейского союза. Если вы думаете с нами сотрудничать и налаживать отношения в рамках «Восточного партнёрства», то вы нам скажите. Если вам неудобно с нами сотрудничать, мол, диктатура тут или ещё что-то, вы тоже скажите. Мы не рвёмся туда, как и не рвались в это «Восточное партнёрство». Вот такой открытый диалог.

Штефан Фюле абсолютно прагматичный и, мне кажется, порядочный человек. Мы обсуждали ряд вопросов. Слава Богу, мы не коснулись ни вопросов политики, ни демократизации и так далее. Мы касались вопросов работы в «Восточном партнёрстве».

Я лишний раз подчеркнул, что, не глядя на наши отношения с Россией, мы не будем выстраивать здесь политику против России. Ни в коем случае. Всё это временно, всё это схлынет. Россия больше боится потерять Беларусь, чем мы Россию. С кем она останется тогда вообще? Поэтому я всё прекрасно понимаю: есть желание отстроить, наклонить — не получится.