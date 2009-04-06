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Лукашенко принял отставку Наумова

06 апреля 2009 16:52
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Александр Лукашенко 6 апреля принял отставку Министра внутренних дел Владимира Наумова по состоянию здоровья, сообщила пресс-служба Президента.

По сведениям БелаПАН в 13.30 в Национальном аэропорту "Минск" глава Федерации хоккея Беларуси В.Наумов должен был встречать президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля.

В.Наумов родился в 1956 году в Смоленске (Россия). В 1986 году окончил Минскую высшую школу МВД СССР. Генерал-лейтенант милиции. В системе МВД с 1976 года. Службу проходил в должностях милиционера, помощника командира взвода, заместителя командира взвода, секретаря комитета комсомола полка милиции, заместителя командира роты, командира роты милиции, начальника отряда специального назначения, командира специального подразделения по борьбе с терроризмом "Алмаз", начальника Службы безопасности президента Беларуси.

С сентября 2000 г. — министр внутренних дел Беларуси.

Награжден орденом "За личное мужество", орденом "За службу Родине" III степени, медалями.

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