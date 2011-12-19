Лукашенко принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве

Новости Беларуси. Встреча глав России, Беларуси и Казахстана впервые проходит в новом формате — как заседание Высшего Евразийского экономического совета. После общения в узком составе, к лидерам присоединятся участники делегаций трех государств. Сегодня же состоится и заседание Межгосударственного совета ЕврАзЭС.

Несмотря на новый формат заседания, его предварила вполне традиционная процедура встречи президентов таможенной тройки. В Большом Кремлевском дворце прибывающих коллег ожидал Дмитрий Медведев.

На саммите ЕврАзЭС можно выделить три ключевые темы: это решение о старте с 1 января единых документов ЕЭП, формировании руководящих органов нового интеграционного образования Беларуси, России и Казахстана, а также согласование вступления наших стран во Всемирную торговую организацию. Ожидается, что будет принято решение о вступлении в силу 17 международных договоров, со стартом ЕЭП работа таможенной тройки уже перейдёт в практическую плоскость, а экономики Беларуси, России и Казахстана заработают в единой увязке.

Очень серьёзная тема — вступление стран таможенной тройки во Всемирную торговую организацию. Ожидается, что сегодня будет подписан меморандум о понимании по вопросам вступления в ВТО и российская сторона, в частности, поможет Беларуси ускорить вступление во Всемирную торговую организацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.