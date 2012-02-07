Прямой эфир

Лукашенко поздравил Саули Нийнистё с избранием на пост Президента Финляндской Республики

07 февраля 2012 11:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Тарья Халонен уступает резиденцию президента Финляндии Саули Нийнистё. Кандидат от правоцентристской партии Национальная коалиция высший государственный пост займет на следующие 6 лет. 

По итогам прошедших в стране выборов он набрал свыше 60% голосов. В 2006 году он уже баллотировался на пост главы государства, но проиграл во втором туре нынешнему президенту Тарье Халонен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По случаю избрания президентом Саули Ний Нистё поздравил глава нашего государства. Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь уделяет большое внимание расширению всестороннего сотрудничества с Финляндией.

Другие новости рубрики

Все новости
07 февраля 2012 10:40

Лукашенко: Беларусь и Казахстан активно выстраивают отношения в интеграционных объединениях

07 февраля 2012 05:50

Госсекретарь Союзного государства посетит Минск

06 февраля 2012 10:31

Беларусь и Венесуэла отмечают 15-летие установления дипломатических отношений