Лукашенко поздравил Саули Нийнистё с избранием на пост Президента Финляндской Республики

Тарья Халонен уступает резиденцию президента Финляндии Саули Нийнистё. Кандидат от правоцентристской партии Национальная коалиция высший государственный пост займет на следующие 6 лет.

По итогам прошедших в стране выборов он набрал свыше 60% голосов. В 2006 году он уже баллотировался на пост главы государства, но проиграл во втором туре нынешнему президенту Тарье Халонен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По случаю избрания президентом Саули Ний Нистё поздравил глава нашего государства. Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь уделяет большое внимание расширению всестороннего сотрудничества с Финляндией.