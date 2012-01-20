Лукашенко поздравил Назарбаева с победой партии «Нур Отан» на выборах

Обновленный парламент Казахстана провел первое заседание. Победившая на выборах в нижнюю палату партия «Нур Отан», лидером которой является Нурсултан Назарбаев, накануне сформировала свой список депутатов.



В Мажилис прошли также демократы и коммунисты. Многопартийный парламент сформирован в Казахстане впервые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Александр Лукашенко поздравил Нурсултана Назарбаева с убедительной победой партии «Нур Отан» на парламентских выборах. Как отметил Президент Беларуси, эта победа ярко отражает поддержку казахстанским народом проводимого руководством страны курса на построение стабильного и процветающего государства.