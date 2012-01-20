Прямой эфир

Лукашенко поздравил Назарбаева с победой партии «Нур Отан» на выборах

20 января 2012 10:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Обновленный парламент Казахстана провел первое заседание. Победившая на выборах в нижнюю палату партия «Нур Отан», лидером которой является Нурсултан Назарбаев, накануне сформировала свой список депутатов.

В Мажилис прошли также демократы и коммунисты. Многопартийный парламент сформирован в Казахстане впервые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил Нурсултана Назарбаева с убедительной победой партии «Нур Отан» на парламентских выборах. Как отметил Президент Беларуси, эта победа ярко отражает поддержку казахстанским народом проводимого руководством страны курса на построение стабильного и процветающего государства.

Другие новости рубрики

Все новости
18 января 2012 12:09

Россия против ужесточения санкций в отношении Ирана и нанесения по нему каких-либо военных ударов

17 января 2012 12:20

Мартин Шульц, немецкий социал-демократ, стал новым председателем Европарламента

17 января 2012 10:49

Выборы в парламент Казахстана. Победу одержала возглавляемая президентом страны партия