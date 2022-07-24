Лукашенко поздравил Мирзиёева с 65-летием. О чём ещё говорили президенты во время телефонного звонка?

Главным образом разговор касался перспектив развития отношений между нашими странами. Как было отмечено, направлений для взаимодействия более чем достаточно. Это наращивание поставок востребованной на рынках двух стран продукции, расширение кооперации, создание новых совместных производств. Лидеры обсудили взаимодействие не только в двустороннем, но и многосторонних форматах. Беларусь рассматривает Узбекистан как ключевого партнера в регионе Центральной Азии и готова оказывать поддержку в ЕАЭС, обеспечивая полноформатное вовлечение экономики страны в кооперацию с Евразийским союзом. Шла речь и о поддержке Узбекистаном белорусской заявки на членство в Шанхайской организации сотрудничества.

Кстати, обсудить все конкретные направления углубления взаимодействия Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев договорились на предстоящем саммите ШОС, который осенью пройдет в Самарканде. Еще одной темой разговора Президентов стала ситуация в Каракалпакстане, главы государств обменялись мнениями по поводу произошедших там событий.