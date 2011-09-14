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Лукашенко поздравил Медведева с Днем рождения

14 сентября 2011 07:23
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Поздравления сегодня принимает президент России Дмитрий Медведев. В свой день рождения глава государства не стал брать выходной и будет на работе. Личный праздник по традиции проведет вечером в кругу семьи. Александр Лукашенко поздравил Дмитрия Медведева с днем рождения. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава нашего государства выразил убеждение, что конструктивное сотрудничество по широкому спектру вопросов будет и в дальнейшем способствовать реализации намеченных планов по развитию интеграционных процессов в интересах народов Беларуси и России.

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