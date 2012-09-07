Лукашенко поручил мэру Минска разработать документ, требующий от строителей три года гарантии на работу

Новости Беларуси. Мэр Минска доложил Лукашенко о ходе реконструкции исторического центра Минска. Большая часть будет завершена в 2013 году. К этому моменту реконструировано 114 объектов, более 70 введено в эксплуатацию. После чемпионата мира по хоккею, который белорусская столица примет в 2014 году, планируется начать воссоздание Минского замчища, а именно появятся археологический и музей истории города, воссоздано русло реки Немига, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Президент обратил внимание на качество работ, предложил создать нормативный документ, в соответствии с которым специалисты гарантировали бы сохранность объектов.



Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Чтобы подрядчиком, который строил, было гарантировано. Я даже у себя вижу: положили там дорогу из плитки, а через два года она рассыпалась. Через два года в командировку уехал, а уже, пятнами, заменили. А кто платил? Бюджет, естественно.

Поэтому три года, я думаю, достаточно. Пусть здание, пусть дорога, но три года ты должен гарантировать. Развалилось – делай сам.