Лукашенко подписал законы, расширяющие экономическое сотрудничество с ОАЭ и Россией

Сразу два важных для нашей страны закона подписал Александр Лукашенко. Они касаются международного сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Завершена процедура ратификации межправительственного соглашения Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратов о торговле услугами и осуществлении инвестиций. Этот международный договор предусматривает создание зоны свободной торговли услугами между двумя странами, определяет цели сотрудничества и закрепляет гарантии сохранения прозрачных и стабильных условий торговли.

Белорусской стороной также поставлена точка в договоре с Россией о формировании объединенного рынка электроэнергии Союзного государства. Александр Лукашенко подписал закон, который определяет правовые основы формирования, функционирования и развития объединенного рынка электроэнергии, состав субъектов, их права и обязанности, а также порядок взаимодействия участников при купле-продаже электрической энергии.