Лукашенко подписал указ о награждении Ильхама Алиева орденом Дружбы народов

В Минске завершилась предвыборная гонка кандидатов в депутаты Молодежной палаты

Новости Беларуси, Минск. Сегодня, в Единый день голосования, на участках, расположенных в школах и гимназиях, юные избиратели отдали голоса 57 своим сверстникам – будущим парламентариям.