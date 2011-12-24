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Лукашенко подписал указ о награждении Ильхама Алиева орденом Дружбы народов

24 декабря 2011 14:53
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Новости Азербайджана. Президент Азербайджана принимает сегодня поздравления. Ильхаму Алиеву исполнилось 50.С юбилеем коллегу поздравил глава нашего государства, отметив большой личный вклад Ильхама Алиева в развитие белорусско-азербайджанского диалога и доверительных отношений. Александр Лукашенко также подписал указ о награждении азербайджанского лидера орденом Дружбы народов за значительный личный вклад в развитие стратегического сотрудничества между двумя странами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
# Лукашенко

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