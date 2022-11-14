Лукашенко поддержал предложение Кубракова изменить структуру внутренних войск МВД

Новости Беларуси. Оперативную обстановку в Беларуси и развитие Министерства внутренних дел обсудили 14 ноября во Дворце Независимости. Александр Лукашенко принял с докладом руководство МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О положении дел в правоохранительном поле Президент хорошо осведомлен, поэтому подробно останавливаться на оперативной обстановке излишне. Министр МВД Иван Кубраков подтвердил: ситуация под контролем, милиция делает акцент на профилактику. Определенные требования у главы государства есть к дальнейшей работе и развитию системы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Люди наши уже знают и понимают, что в последнее время мы много занимаемся совершенствованием системы управления в нашем государстве. В том числе и, наверное, прежде всего что касается военной его составляющей. В силу той ситуации, которая складывается вокруг Беларуси. Да и внутри проблем хватает. Поэтому в этом ключе мы обсудим и сегодняшние вопросы совершенствования деятельности Министерства внутренних дел. Прошу иметь в виду, что ведомственности и каких-то излишеств, не соответствующих направлениям развития нашего государства, быть не должно. Все должно укладываться в единую концепцию, и действовать мы должны адекватно ситуации. Я намекаю на то, что лишних денег никогда нет. Не было и не будет. Если надо – значит, надо. Если можем потерпеть – значит, надо потерпеть. В плане расширения, может быть, даже каких-то трат на обеспечение жизнедеятельности наших военных подразделений. Вообще силового блока. Поэтому если возможно потерпеть – значит, надо потерпеть до определенного времени. Но если это уже перезрело, то надо быстро принимать решение.
Идеи по совершенствованию правоохранительной сферы на встрече озвучил Иван Кубраков. Так, предложения министра об изменении структуры внутренних войск МВД Президент поддержал и нацелил на дальнейшее совершенствование работы. Также затронули кадровый вопрос. Министерство инициировало создание лицея МВД в Могилеве. Александр Лукашенко поручил работать в этом плане масштабнее и создать лицеи во всех регионах страны.