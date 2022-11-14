Лукашенко поддержал предложение Кубракова изменить структуру внутренних войск МВД

Новости Беларуси. Оперативную обстановку в Беларуси и развитие Министерства внутренних дел обсудили 14 ноября во Дворце Независимости. Александр Лукашенко принял с докладом руководство МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О положении дел в правоохранительном поле Президент хорошо осведомлен, поэтому подробно останавливаться на оперативной обстановке излишне. Министр МВД Иван Кубраков подтвердил: ситуация под контролем, милиция делает акцент на профилактику. Определенные требования у главы государства есть к дальнейшей работе и развитию системы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Люди наши уже знают и понимают, что в последнее время мы много занимаемся совершенствованием системы управления в нашем государстве. В том числе и, наверное, прежде всего что касается военной его составляющей. В силу той ситуации, которая складывается вокруг Беларуси. Да и внутри проблем хватает. Поэтому в этом ключе мы обсудим и сегодняшние вопросы совершенствования деятельности Министерства внутренних дел. Прошу иметь в виду, что ведомственности и каких-то излишеств, не соответствующих направлениям развития нашего государства, быть не должно. Все должно укладываться в единую концепцию, и действовать мы должны адекватно ситуации. Я намекаю на то, что лишних денег никогда нет. Не было и не будет. Если надо – значит, надо. Если можем потерпеть – значит, надо потерпеть. В плане расширения, может быть, даже каких-то трат на обеспечение жизнедеятельности наших военных подразделений. Вообще силового блока. Поэтому если возможно потерпеть – значит, надо потерпеть до определенного времени. Но если это уже перезрело, то надо быстро принимать решение.