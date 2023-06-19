Лукашенко: «Около 80% однозначно сегодня поддерживают тот курс, который мы определили. Нам чего бояться?»

Новости Беларуси. Белорусский выбор. Электоральные инвестиции в будущее и ощутимая экономия уже сейчас. Единый день голосования, работа наблюдателей и ВНС. Сегодня, 19 июня, во Дворце Независимости обсудили подготовку к избирательной кампании будущего года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Конституции заложено, что после Единого дня голосования, но не позднее чем через 60 дней должно состояться первое заседание Всебелорусского народного собрания. ВНС – это еще одна страховка от политического форс-мажора. Открытость была, обществу не хватило информированности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам прятаться нечего. В нужное время, когда подойдет срок, когда мы сочтем нужным, мы пригласим наблюдателей, чтобы они видели, как будут проходить выборы. Чтобы нас не упрекали, что мы проводим выборы, как в Америке там. И стреляют в людей после выборов, и по почте выборы проводят и так далее. И фальсификаций куча. Это уже сегодня видно. Мы должны честно провести эти выборы.

Около 80 % однозначно сегодня поддерживают тот курс, который мы определили. Нам чего бояться? Ну, за 20 %, которые колеблются и которые против, мы еще поборемся. Это я говорю как Президент.