Лукашенко: ОДКБ не может быть задействована во внутригосударственных разборках

Вопрос по ОДКБ: в СМИ не затухает резонанс от фразы белорусского лидера о потенциальной возможности применения Коллективных сил оперативного реагирования для подавления антиконституционных переворотов в странах-участницах Организации.

Александр Лукашенко:

Это же только обсуждение, мы же решение не приняли ещё. Потому что мы должны смотреть на вопрос поддержки государства ОДКБ, если там происходит антиконституционный переворот с вмешательством извне. Не то, что рабочие и крестьяне вышли на площадь. Если идет вмешательство извне — вот о чем речь. У нас же это сейчас сплошь и рядом. И не думайте, что в Беларуси это актуально. В Беларуси это менее актуально. Но такое возможно в государствах? Возможно.

ОДКБ не может быть задействована во внутригосударственных разборках. Ни в коем случае, не для этого она создана. Но на это начали педалировать, в том числе российские СМИ: мол, Лукашенко боится, не доверяет своим силовикам. Да я больше чем доверяю своим силовикам. Но это не значит, что я их ориентирую на подавление каких-то восстаний. Это наш народ. Если кто-то нарушает закон, мы беспощадно будем с этим бороться. Но если люди идут к президенту или правительству высказать свое мнение, делают это цивилизованно, то почему мы какие-то войска должны двигать против них? Нет такой проблемы в Беларуси.

Но почему-то в России не обратили внимание на ещё одно очень важное моё заявление. О том, что обсуждался вопрос о размещении на территориях стран ОДКБ иностранных баз. Эти базы могут появиться только с общего согласия государств ОДКБ. Почему это не обсуждается в России? Это же решение принято, прежде всего, в интересах России.

В декабре мы соберемся на саммит в Москве, где председательствовать будет снова ваш покорный слуга, он поставит эти вопросы, они объединены, как мне поручили главы государств-членов ОДКБ, в единый документ, выкристаллизованы, и мы по ним будем принимать решения. Какие будут решения? Я свою позицию высказал честно и откровенно, и о позиции других государств я тоже сказал. Там меньше белорусских интересов, чем интересов других государств, как вы это заметили.

И запомните: я никогда никого не боялся и не боюсь. Я не вчера пришел к власти, если уж так по-народному говорить. Поэтому, если народ завтра решит, что будет кто-то другой здесь, будет заниматься железными дорогами и прочим, а не только приватизацией, как мне тут со всех сторон начинают пищать — ради Бога. Это же не «батьковщина». Я своих сыновей не готовлю наследниками на свое место, как они там заявляют через одного.

Но имейте в виду: их приход к власти — и там не только наследники будут сидеть, там будут консультанты соответствующих структур. И куда Беларусь пойдет — вы тоже прекрасно это знаете. Но они тоже пусть не надеются: страну мы им не отдадим, я это уже в двадцать пятый раз говорю. Страну они не получат для того, чтобы поделить, раздербанить, как это произошло у некоторых наших соседей, а потом сидеть на развалинах и рассказывать, как им тяжело и плохо. Страну не получат.