Лукашенко – об избрании его президентом Республики Беларусь в 1994 году: Я до сих пор не понимаю, почему люди так за меня проголосовали

В эфире радиостанции «Русская служба новостей» вышло интервью Александра Лукашенко известному российскому журналисту Сергею Доренко. Аудитория радиостанции – более полумиллиона, без учета Интернет-слушателей. Полтора часа интересной беседы о глобальной политике, взаимоотношениях Беларуси и России и современном белорусском государстве.

Беседу интересной все предвкушали заранее, зная, что искусному оратору Лукашенко задавать и вопросы будет человек, имя которого в современной журналистике стало нарицательным. Такой тип журналиста – с принципиальной позицией и умением любое интервью сделать резонансным и даже скандальным – уже вошел в учебники. Тем более что они давно знакомы лично.

Сергей Доренко, журналист:

Мы приезжали к Вам в Резиденцию. Драники были роскошные, невероятные.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Это мой рецепт.

Доренко, кстати, один из первых журналистов, который брал интервью у Лукашенко еще только кандидата в президенты. Это был 94-ый год. И беседуя уже сегодня, говорили о независимости, о лидерстве и секретах успеха в политике. И почему 17 лет назад народ услышал малоизвестного депутата.

Александр Лукашенко:

Я до сих пор не понимаю, почему люди так за меня проголосовали. Не только потому, что я правильные вещи говорил, а потому, что ситуация созрела к этому.

Сергей Доренко:

Через 50 лет есть ли памятник Лукашенко, отца белорусской государственности?

Александр Лукашенко:

Я готов к тому, что этого не будет.

Сергей Доренко:

А может быть такое, что вы пенсионер и гуляете и кормите голубей.

Александр Лукашенко:

Это не мое. Я буду с клюшкой бегать или кататься на коньках.

Тема, которая присутствовала почти во всем интервью, – современные отношения Беларуси и России. Значительное потепление на лицо. Ушли молочные и сахарные войны. Страны вместе идут к Единому экономическому пространству и нашли способ договариваться даже по принципиальным вопросам.

Александр Лукашенко:

Я не верю, что это предвыборное что-то, что заставило нас сблизиться. Задача любой власти, а в Беларуси – прежде всего, найти такой коридор, по которому ты можешь пройти, не задев интересов нужных нам, как Вы сказали, олигархов России, потому что мы им нужны, чтобы они нам платили, и не продаться, не продать свой суверенитет. Суверенитет – это власть над территорией, чтобы мы хозяевами могли быть на этой земле.

Мне кажется, что в результате этих столкновений лоб в лоб с россиянами – вы помните: молочные войны, и газ нам завинчивали, и нефть перекрывали, и так далее – все-таки мы и россияне пришли к пониманию, что эта драка ничего не даст, надо по-новому строить отношения.

У меня есть инфраструктура. Для чего я ее создавал? Вот лежит труба, по которой вы в Европу качаете 70% нефти? Так для чего он мне? Для того, чтобы обслуживать ваши интересы. Но вы за это должны мне заплатить.

О белорусской экономике. Президент Лукашенко уверен – все говорит о том, что уже в будущем году белорусы забудут о временных трудностях.

Александр Лукашенко:

Мы сейчас, выходя из этого финансового дисбаланса, это даже не кризис, это расбалансировалась финансовая система в связи с этим и девальвация рубля к этому привела, мы сейчас подтягиваемся. Уверен, что в будущем году мы об этом забудем. Даже в первом полугодии.

О диверсификации внешней политики, о партнерстве с Китаем. Добрые отношения с Россией, подчеркнул Александр Лукашенко, только укрепляют белорусско-китайский диалог.

О глобальной политике. Арабской весне и Ливии. Война закончилась, но спокойствие не пришло в регион.

Александр Лукашенко:

Надо в корень здесь зреть. Ну, разбомбили Ливию. А дальше что?

Сергей Доренко:

А дальше нефть забирают, дальше – хаос, контролируемый хаос. Это теория американцев.

Александр Лукашенко:

Да нет. Было 15 или 10 тысяч ПЗРК. Сколько осталось на складах? Растащили. А что завтра будет? Это же досталось террористам, которые сегодня действуют от России, Кавказа и дальше, по всей дуге. А что такое ПЗРК вы знаете. Я хорошо знаю, что такое ПЗРК. На плечо, при приземлении самолет. Три км – самолета нет.



О том, что происходит в России после выборов в Госдуму, и том, что все больше умы молодежи занимает Интернет с призывами к несанкционированным акциям. Это тоже нашло отражение в интервью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сергей Доренко подметил тревожную тенденцию – побывать в автозаке становится модным у московских подростков.

Сергей Доренко:

Люди строятся в колонны, чтобы погрузиться в автозаки. Это модно, трендово, драйвово, как-то очень правильно среди молодежи. Я считаю, что это, в общем, возрастает.

Александр Лукашенко:

Это очень опасно. Из этого надо находить выход сейчас, потому что это блага для тех, кто это организовывает. Это трендовое и прочее может перерасти во что-то большее. И обязательно перерастет, если не найти возможность на это реагировать.

Интервью продлилось почти полтора часа. И место в нем нашел еще целый ряд вопросов и о внешней, и о внутреннем политике Беларуси.