Лукашенко о странах, покинувших ОДКБ: «Они наелись западных обещаний и прочего и хотят вернуться»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я не агитировал большими дипломатическими терминами или политическими держаться вместе. Я сказал по-простому. Мы сегодня вместе, у нас единый рынок. Куда мы торопимся выскочить из чего-то? Я в пример приводил Украину. В свое время мы с Петром Порошенко были в хороших отношениях. Я его давно не видел, правда, и у нас не было возможности испортить отношения. Когда он выходил из СНГ, я ему по-простому говорил: Петро, ты куда торопишься, тебя кто-нибудь выгоняет? Тебя СНГ обременяет? – Нет, не выгоняет, не обременяет. – Кому ты хочешь показать свою прыть?

Точно такой разговор был и с Саакашвили по поводу Грузии. Они наелись западных обещаний и прочего и хотят вернуться на наш рынок опять, потому что никто вас ни с молоком, ни с мясом, ни с вином на свои рынки не пустит. Рынки давно поделены, и за них идет жесткая драка. И это второе, почему мы должны держаться вместе. Это наш освоенный рынок. Там, если что-то и предложат, за рубежом, в США или на Западе, это значит в обмен на ресурсы (отдай ресурсы – значит, мы тебя будем поддерживать) или на какую-то политику, тремя пальцами чего-то дадут. Если будешь бегать следом, щелкать каблуком и поддерживать ту политику, которую они проводят.

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