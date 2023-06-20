Лукашенко о гибридной войне Запада: «На старые грабли начинаем по-новому наступать»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Опасность состоит в том, что если наши «друзья-советники» с Запада туда влезут, а вы видите: они туда лезут, как в народе говорят в Беларуси, «пищом лезут», чтобы быть там какими-то советниками или прокладкой, если они туда влезут, нам уже будет сложно решать эти задачи. Так получилось, что в ОДКБ зоны ответственности распределены. На западном фланге, если можно так сказать, ОДКБ сформировались, к сожалению для нас и для России, потому что это и наша зона ответственности, реальные военные угрозы безопасности. Они очень серьезные, они серьезнее, чем где бы то ни было. Неспокойно и в Закавказье, как я говорил, и в Центральной Азии (но то ли еще будет). Против суверенных стран, которые не следуют указаниям Запада, развязаны полномасштабные гибридные войны. А что тут не правда? Это так. Мы все это пережили. Порой выводов не делаем из прожитого и на старые грабли начинаем по-новому наступать.

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