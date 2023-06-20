Лукашенко о Европе: «Осталось совсем немного, чтобы они рухнули и валялись на земле»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Время для нашей организации очень непростое. Оно требует от нас максимальной мобилизации сил, опыта и ресурсов для сохранения мира. И дело здесь не в том, что основной стержень нашей организации – Россия – в сложной ситуации и так далее, и тому подобное. Россия – это часть, это небольшой элемент всего того, что происходит в мире. Я не буду перечислять все проблемы: Африка, Китай и Тайвань, США и Европа и так далее. Американцы раскололи Европу, а сейчас надо приструнить ее. И они, европейцы, упрекают вас, и меня в том числе, что мы суверенитет тут теряем и так далее. Европейцы. Да Господь с вами! Вы давно его уже потеряли. Как можно оценить и как можно относиться к тому, что они отказались от дешевых энергоносителей из России и берут в 3-5 раз дороже? Это что такое? Наклонили, в нужное место шило вставили, и осталось совсем немного, чтобы они рухнули и валялись на земле.

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