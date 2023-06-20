Лукашенко о Европе: «Осталось совсем немного, чтобы они рухнули и валялись на земле»

Беларусь сделает все, чтобы восстановить и укрепить доверие между партнерами в ОДКБ. 20 июня Минск принимает глав внешнеполитических ведомств стран, входящих в эту организацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Повестка встречи обширна. Тон встречи задал глава государства. Александр Лукашенко поднял резонансные вопросы деятельности Ташкентского пакта, как еще называют ОДКБ.
Министров иностранных дел Минск встречал теплом. Гармонию дипломатического протокола не нарушило даже не безоблачное небо. Наоборот, передавала политическую атмосферу Европы. Тучи сгущаются.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Время для нашей организации очень непростое. Оно требует от нас максимальной мобилизации сил, опыта и ресурсов для сохранения мира. И дело здесь не в том, что основной стержень нашей организации – Россия – в сложной ситуации и так далее, и тому подобное. Россия – это часть, это небольшой элемент всего того, что происходит в мире. Я не буду перечислять все проблемы: Африка, Китай и Тайвань, США и Европа и так далее. Американцы раскололи Европу, а сейчас надо приструнить ее. И они, европейцы, упрекают вас, и меня в том числе, что мы суверенитет тут теряем и так далее. Европейцы. Да Господь с вами! Вы давно его уже потеряли. Как можно оценить и как можно относиться к тому, что они отказались от дешевых энергоносителей из России и берут в 3-5 раз дороже? Это что такое? Наклонили, в нужное место шило вставили, и осталось совсем немного, чтобы они рухнули и валялись на земле.
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