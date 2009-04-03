Лукашенко: Новый посол в стране – это всегда свежий взгляд

Президент Беларуси принял верительные грамоты дипломатических представителей 10 государств.

Вручение верительных грамот – одна из древних церемоний дипломатии: с этого момента миссия посла официально начинается в стране пребывания.

Новые члены зарубежного дипкорпуса прибывают к Дворцу Республики заранее, почти за час до церемонии. Каждый из них представляет свои, свойственные лишь ему культуру и традиции. Не исключено, что в Беларуси их круг станет гораздо шире. Представителей 10 иностранных государств доставляет солидный кортеж. Но только через несколько часов у этих автомобилей появится опознавательный знак - флаг страны, которую они представляют. В торжественном зале, где должны быть вручены верительные грамоты, дипломаты максимально сдержанны - часть имиджа. Гости оживляются лишь при появлении Александра Лукашенко. После передачи верительных грамот белорусский Президент приветствует послов.

Президент Беларуси: «Новый посол в стране - это всегда свежий взгляд на перспективы и неиспользованные резервы двусторонних отношений. Мы искреннее надеемся, что вам удастся донести объективное понимание Беларуси. Страны с богатой культурой и историей, трудолюбивым народом. Молодого суверенного государства, проводящего независимую внешнюю политику и играющего ключевую роль в обеспечении безопасности на европейском континенте».

С этого момента 10 новых дипломатов официально аккредитованы в Беларуси. Иностранный дипкорпус обновили чрезвычайные и полномочные послы Италии, Хорватии, Израиля, Катара, Индии, Намибии, Кувейта и Афганистана, Въетнама и Бангладеш. И в адрес каждого из них - мини-послание.

Президент Беларуси: «Мы удовлетворены динамикой белорусско-итальянских отношений. Особенно благодарны гражданам Италии за активное участие в проектах по оздоровлению белорусских детей, а также за помощь в преодолении последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Беларусь высоко ценит поддержку Италии в процессе расширения сотрудничества ЕС с его восточными соседями, в том числе и с нашей страной».

- В ходе нашей беседы глава государства отметил, что этот месяц будет очень важным для будущих двусторонних отношений, - сказал Джулио Приджони, Чрезвычайный и Полномочный Посол Итальянской Республики в республике Беларусь. - Что касается, поддержки ЕС, Италия делает и будет делать все возможное, чтобы оказать в этом поддержку Беларуси. Ведь мы одна семья.

Отношения с Вьетнамом и Индией Александр Лукашенко называет главными в белорусской внешней политике в Азиатском регионе.

Общие подходы к ключевым международным проблемам и высокий уровень взаимопонимания. Глава государства надеется сохранить существующий диалог и со временем сделать его еще более разносторонним.

Президент Беларуси: «Приветствуя нового посла Индии, я хотел бы отметить высокую степень взаимопонимания, установившегося как на уровне руководства, так и между простыми людьми наших стран. Как Президент я придаю особое значение укреплению стабильных и взаимовыгодных отношений с Вашей страной».

- Мы имеем полное совпадение взглядов по международным и региональным проблемам, прекрасные контакты на высоком уровне. И мне предстоит только усилить эти контакты, в частности в области торговли и экономики, - отметил Рамеш Чандер, чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индии в республике Беларусь.

Главным слагаемым успеха любого сотрудничества всегда будет готовность партнеров к уважительным двусторонним отношениям, - продолжает Президент уже в неофициальной части. После протокола, за бокалом шампанского, дипломаты и Александр Лукашенко общаются все на те же темы, но в другом формате: что называется «по душам». И оказывается, что даже на самые трудные политические темы можно говорить просто и по-человечески, избегая сухих протокольных формулировок. Именно так Александр Лукашенко откликается на боль афганского народа: «Мы очень переживаем за ту ситуацию, в которой оказалось ваше государство. Я убежден, что пройдет время и ваш многострадальный народ, древний народ, встанет с колен и займет свое место в мировом Содружестве».

А еще выясняется, что даже на подобных мероприятиях есть возможность поговорить и на темы совсем далекие от политики. Чрезвычайный и полномочный посол Хорватии свой дипломатический интерес не прочь, порой, дополнить спортивным. Александр Лукашенко - за. Только лишь такой инициативе, у Президента оказалась своя альтернатива: На предложение хорвата сыграть с ними в футбол, Президент говорит, что лучше - в хоккей.