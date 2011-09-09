Лукашенко: Никакой демократии на Западе нет. Им еще надо учиться демократии в Беларуси

Белорусский лидер считает неприемлемым выдвижение Международным валютным фондом политических требований. Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусское правительство и Нацбанк представили стратегию действий по стабилизации валютного рынка и оздоровлению финансовой отрасли страны самостоятельно.

Александр Лукашенко:

Мы всегда делали шаги навстречу Западу. И визит перед выборами Сикорского и Вестервелле, и много таких было визитов — открытых, публичных, непубличных. И мы всегда делали — я даже в сердцах сказал после выборов, что мы сделали всё, о чём нас просил Запад в интересах нашей пятой колонны. И прямые эфиры, и перед выборами никому рот не закрывали — а они звали на площадь, война и так далее. Мы терпели. Мы делали все для того, чтобы нас не упрекнули, что мы якобы в очередной раз фальсифицировали выборы.

Вопрос не в этом. Делали мы навстречу Западу шаги и делаем, и это не скрываем, и я тоже. Я не хочу, чтобы у нас были плохие отношения с Западом. Зачем нам эти плохие отношения? Разве можно будет потом построить этот электропоезд с нашими швейцарскими друзьями? Их просто будут блокировать, они не смогут работать здесь. Я хочу, чтобы наши люди туда свободно ездили и к нам приезжали люди. Все, кто к нам приезжал, руками разводят: так это ж цивилизованная страна. Что мы читаем у вас? Это же совсем не так. Значит, врут постоянно там. Я этого не хочу. У нас цивилизованная страна, умный, толковый, цивилизованный народ, и я хочу, чтобы его так воспринимали во всем мире. Эти санкции – они же не против меня, эти санкции против людей. А я этого не хочу.

Более того, мы уже сегодня больше торгуем на Западе, чем с Россией, на 5%. Там наши интересы, там наш товарооборот. Почему мы оттуда должны уходить? Мощнейшая Россия без Западной Европы жить не может. А мы почему должны обособиться? Это не наша политика, потому что мы так не выживем. Чтобы нормально существовать, я и выстраиваю эти отношения, здесь секрета никакого нет, и буду это делать. это знает и Россия, и Китайская Народная Республика, и другие. Но мы это делаем не за счет России, Китая и других государств. У нас там есть свои интересы. И ничего плохого я здесь не вижу.

А то что, как вы говорите, мы выполняем рекомендации МВФ — это не рекомендации МВФ, мы выработали этот план сами. И там, где он совпадает с рекомендациями МВФ, — ну так прекрасно, за что нас упрекать? И мы всегда делали то, что мы делаем сейчас. Но сейчас время нас заставило, момент заставил более оперативно работать. Время спрессовано, поэтому это так видно. А что мы не делали раньше? Даже возьмите приватизацию. У нас своя система приватизации, у нас несколько свой путь, и он отличается от того, который нам Запад сегодня предлагает и отчасти Россия. Отличается тем, что у нас не шоковая приватизация, не одномоментная. Мы хотим, если будем продавать акции своих предприятий, продать дороже. Что в этом плохого? Мы будем и приватизировать, и реформировать, но в интересах нашего государства.

Когда вы говорите «мы будет быстрее реформироваться», у меня всегда есть желание спросить: а что вы имеете в виде под реформами? От нас хотят, чтобы мы одномоментно сделали рыночную экономику. Да мы все по рыночным правилам живем — иного не дано. Особенно нам. Куда нам деваться? У нас нет столько нефти и газа, чтобы собственный путь определить, и двигаться по нему. Нет. Мы вынуждены более свободную экономику держать, полагаться на людей, на свободный рынок, чтобы выжить. У нас другого пути нет. Россия может себе это позволить, Америка, Китай, а мы нет. Мы вынуждены приспосабливаться и жить так, как живут все вокруг. Попали в эту волчью стаю — сами понимаете.

Поэтому говорить о том, что «вот давай реформу», «завтра немедленно все передай в частные руки» разным жуликам и проходимцам... А где гарантия, что завтра, передав частнику эти предприятия, они будут работать, как сегодня? У меня таких гарантий нет. И где окажетесь вы все, люди, после того, как я чохом отдам эти предприятия? Да я это и на выборах людям не обещал. И я человек слова. И я не собираюсь таким путем двигаться. Мы будем всe делать, но делать спокойно.

Да, у нас есть план, по некоторым вопросам он совпадает с рекомендациями МВФ, в этом нет ничего плохого. Если он совпадает с рекомендациями МВФ, значит, это надо МВФ отмечать и помогать, если хотят. Если нет — пусть нам мозги не пудрят. Не хотят помогать — скажите, что не хотите. Знаете, до чего дошли они — экономисты, финансисты? Они от нас требуют освобождения политзаключенных. Так какое ж это отношение имеет к МВФ? Какие заключенные? Вы же занимаетесь финансами, экономикой! А они первым пунктом нам эти требования выдвигают. Вот они и открыли свое лицо.

Поразительно: они ездят ко мне — политзаключенные, надо решить. А с другой стороны, говорят, судебная система должна быть независимой. Какая ж тут независимость, если вы от меня требуете влезть в судебные вопросы и принимать решения? Все это болтовня, все это разговоры. Никакой демократии там нет. Им еще надо учиться демократии в Беларуси. Если они пользуются моментом, когда у нас сложности на валютном рынке, они пытаются нас придушить, это что, демократия? Все сегодня почувствовали запах крови. Думают, что белорусы на колени стали, что надо их добить, забрать предприятия, народ подчинить, валюту какую-то там иностранную ввести и так далее. Не получится, этого не будет. Мы сохраним свой суверенитет и независимость, чего бы это ни стоило.