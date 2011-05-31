Лукашенко: Нестабильность в одном государстве способна вызвать эскалацию напряженности в соседних странах

Укрепление ОДКБ отвечает интересам всех без исключения ее государств-участниц. Это отметил сегодня Александр Лукашенко на встрече с главами делегаций, которые участвуют в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности.

Александр Лукашенко:

Я полагаю, что у нас есть все возможности для того, чтобы значительно повысить международный авторитет и значимость нашей организации как региональной структуры, эффективно поддерживающей безопасность на постсоветском пространстве.

Укрепление организации отвечает интересам всех без исключения государств-членов. Предложенное нами направление деятельности — это требование современной геополитической ситуации, а не выдумка Беларуси.

Ситуация в Северной Африке, на Ближнем Востоке, других точках красноречиво свидетельствует о важности регионального формата безопасности. Нестабильность в одном государстве способна вызвать эскалацию напряженности и дестабилизацию в соседних странах. В этих условиях особую важность приобретает координация действий государств-членов на международной арене. Уверен, что совместными усилиями государств-членов ОДКБ нам удастся совершить качественный рывок в обеспечении безопасности на постсоветском пространстве.

Миротворческий потенциал ОДКБ можно использовать в совместных операциях с ООН. Об этом заявил журналистам глава нашего внешнеполитического ведомства Сергей Мартынов после заседания. Беларусь выступила с инициативой создания института партнерства ОДКБ.

Сергей Мартынов, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Предложение об учреждении института партнерства ОДКБ и о разработке процедур совместной миротворческой деятельности ОДКБ и Организации Объединенных Наций, которые будут способствовать авторитету нашей организации и дальнейшей трансформации из фактически замкнутой блоковой организации в серьезный инструмент поддержания мира и безопасности на нашем пространстве на региональном и глобальном масштабах.



Следующий Совет министров иностранных дел ОДКБ пройдет в декабре в Москве в преддверии сессии Совета коллективной безопасности, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».