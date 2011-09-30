Лукашенко: Неймется полякам, и у отдельных, типа Сикорского, перед глазами Восточные Кресы

По традиции Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов. «Восточное партнёрство» — насколько важен это проект для Беларуси? Сегодня в Варшаве прошёл саммит, от участия в котором Беларуси пришлось отказаться в силу политических антибелорусских амбиций некоторых стран ЕС.

Александр Лукашенко:

Я пока смотрю и задаю себе вопрос точно так же, как вы его мне задали. Когда «Восточное партнёрство» из некой школы обучения политике и дипломатии, притом, одной страны — то есть, нас, превратится в нормальное партнёрство. Когда мы начнём реализовывать экономические проекты, строить дороги, транспортные артерии? Когда мы заявим для основного Европейского Союза себя как парнёры? Когда они в этом заинтересуются? Это касается не только Беларуси, но и Украины, и Азербайджана, Грузии, Армении, Молдовы и так далее. Пока это болтовня. Пусть они на меня не обижаются.

Что касается сегодняшнего заседания: пытались к нам применить какие-то поучительные санкции. Вот всех мы приглашаем на таком уровне, а Беларусь будем приглашать на другом уровне. Ну что ж, спасибо. Мы не хотим торпедировать работу «Восточного партнерства». Мы поручили нашему послу в Варшаве возглавить белорусскую делегацию на саммите. Не ожидали. Думали, что мы будем головой стучаться в дверь, рыдать и плакать или о чем-то просить. Не хотите — нет. Мы послали посла. Не тот уровень. Попытались еще раз его унизить — мы вообще отказались участвовать.

Что они делают? Они формируют некое заявление от имени партнеров, других государств. Естественно, ни одно государство: ни Украина, ни Молдова, ни Грузия, ни Азербайджан, ни Армения, спасибо им, не поддержали эту резолюцию. Тогда ночью Евросоюз начал заламывать руки нашим партнёрам по «Восточному партнёрству», чтобы приняли некую иную резолюцию. Конечно, ни одна из стран, ни один глава государства не поддержали подобную резолюцию. Более того, очень активно выступили в поддержку Беларуси, заявили, что европейцы неправильно ведут себя в отношении Беларуси. Я очень благодарен балтийским государствам, Болгарии, другим странам, которые и в душе, и открыто поддерживают Беларусь. Они ближе, они соседи, они это видят.

Ну неймется полякам, это для вас не секрет, — вот западная граница должна проходить под Минском — не меньше не больше. И у отдельных, типа Сикорского, перед глазами Восточные Кресы. Так вот на счет этого хочу сказать: их попытка не мытьем, так катаньем оттяпать у нас часть Западной Беларуси — пока я живу и существую здесь как президент страны, им этого не видать как собственных ушей. Наша страна едина, целостна и не делима. И давить нас через пятую колонну, через своих здесь отдельных проводырей — ничего не получится. Они и карту поляка ввели, что они только не делали. Но наши поляки хотят жить в Беларуси. Если бы они хотели жить в Польше, они бы уже давно туда переехали. Им живётся здесь нормально. И они будут жить, это наши граждане, это наши поляки, их порядка 300 тысяч. Мы к ним относимся, и я лично, как к белорусам. Поэтому и здесь клин не удаётся вбить. Ну и начали ломиться.

Как меня проинформировали, и немцы заняли непонятную позицию. Меня это больше всего обижает — ну им-то чего неймётся? Поляки и к ним же такие же требования предъявляют по определённым землям. Давайте откровенно говорить: немцы нам ещё должны столько, что хватит ли у политиков нынешней Германии времени для того, чтобы рассчитаться за то, что было в прошлом веке? И пытаться нас наклонить бесперспективно. История об этом говорила, кричала, история вопиёт и заявляла об этом не единожды. С нами так разговаривать нельзя. Хотите — давайте будем работать по-партнёрски.

Так вот эти 27 государств ЕС пытались наклонить наших друзей по "Восточному партнерству", 6 республик бывшего Советского Союза. Ничего не получилось. Ни один глава государства резолюцию не поддержал, и она провалилась. Публично хочу заявить и поблагодарить моих друзей, партнёров, моих коллег, глав государств за эту колоссальную поддержку, которую они нам оказали, даже без нас. Это дорогого стоит. Беларусь в долгу не останется. Хочу выразить огромную благодарность Президенту Грузии Михаилу Саакашвили и Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, которые просто были самыми активными и поддержали Беларусь в Европе. Думаю, что многие задумались после этого и поняли, что к Беларуси так относиться нельзя — причины нет.