Лукашенко - Назарбаеву: В те декабрьские дни вы первым из глав государств поддержали наш народ

Президент Беларуси находится с официальным трехдневным визитом в Казахстане. Сегодня лидеры двух стран провели переговоры в узком и расширенном составах, где обсуждали перспективы развития сотрудничества.

Нурсултан Назарбаев:

Прежде всего, позвольте приветствовать Вас в Казахстане. Я с большим удовольствием Вас принимаю, как президента дружественного нам братского белорусского народа. Отмечать будем вместе двадцатилетие нашей независимости в этом году.

Александр Лукашенко:

Я прежде всего хочу поблагодарить Вас за радушный и тёплый приём. Во-вторых, я не мог не приехать к человеку, который в трудные времена всегда поддерживал и поддерживает белорусский народ. В те декабрьские дни вы первым из глав государств поддержали наш народ. Времена были напряжённые — не хочу сказать, что сложные, они всегда были непростые. И Вы, как настоящий человек, сдержали своё слово, вы первым протянули руку нашему белорусскому народу. Я Вам очень благодарен за это.

Во-вторых, я хотел бы поздравит Вас с прошедшими напряжёнными временами, с президентской кампанией — красивой, результативной. Мы не сомневались в итогах президентских выборов, поэтому примите и от меня лично, и от белорусского народа поздравления. Казахстанский народ избрал не просто нашего друга, он избрал человека, на которого мы рассчитывали в связи с тем, что должна быть сохранена преемственность не только в Казахстане, но и в наших белорусско-казахстанских отношениях. В этом вся прагматика. Мы болели за Вас и результаты были очевидны.

Вы очень правильно сказали, что мы в своё время наметили ряд программ — почти 30 программ, по которым мы сегодня движемся.