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Лукашенко направляется с рабочим визитом в Российскую Федерацию

24 ноября 2011 14:32
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 25 ноября проведет переговоры со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым.Под председательством главы белорусского государства в этот день также пройдет заседание Высшего Госсовета Союзного государства Беларуси и России. В повестке дня — 16 вопросов, затрагивающих практически все основные направления союзного строительства. По итогам ожидается подписание пакета соглашений об условиях поставок и транзита российского природного газа в Беларусь, а также некоторых других документов сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
# Лукашенко

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