Лукашенко направляется с рабочим визитом в Российскую Федерацию

Кость Бондаренко: Для ЕС дело Юлии Тимошенко является поводом для того, чтобы заблокировать пункт о европейских перспективах Украины

Не дня без строчки: найти в Киеве газету, которая совсем ничего не пишет о «деле Тимошенко» сегодня проблематично. Остальные СМИ тоже не отстают. И даже состоявшееся накануне акция, приуроченная ко Дню Свободы, и та имела к экс-премьеру непосредственное отношение. Дважды.