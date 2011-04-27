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Лукашенко находится в Туркменистане

27 апреля 2011 14:01
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Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Как ожидается, главы двух государств в Ашхабаде проведут переговоры в узком и расширенном составах. В центре внимания будут находиться вопросы развития торгово-экономического сотрудничества между странами, реализация крупных совместных проектов.

Товарооборот между Беларусью и Туркменистаном за последние пять лет вырос в два раза. Только в прошлом году объем двусторонней торговли составил более 90 миллионов долларов. Беларусь экспортирует в эту страну тракторы, дорожную технику, грузовые автомобили, шины, продукцию деревообрабатывающей промышленности, лекарственные препараты и продукты питания. Основу импорта составляют постельное белье, хлопчатобумажная пряжа и волокно.

Беларусь и Туркменистан реализуют крупный проект на общую сумму более одного миллиарда долларов по созданию горно-обогатительного комбината по выпуску калийных удобрений, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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