Лукашенко находится в Сочи

Президент Беларуси посещают с рабочим визитом Российскую Федерацию.

На берегу Черного моря глава государства проведет ближайшие несколько дней.

На этой неделе должна состоятся встреча Александра Лукашенко и Дмитрия Медведева. По сообщению пресс-службы Президента Беларуси такая договоренность достигнута в ходе общения Главы белорусского государства и его российского коллеги на недавнем неформальном саммите глав государств - участников ОДКБ в Кыргызстане.

В ходе переговоров на высшем уровне планируется обсудить актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества.