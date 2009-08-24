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Лукашенко находится в Сочи

24 августа 2009 07:52
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Президент Беларуси посещают с рабочим визитом Российскую Федерацию.

На берегу Черного моря глава государства проведет ближайшие несколько дней.

На этой неделе должна состоятся встреча Александра Лукашенко и Дмитрия Медведева. По сообщению пресс-службы Президента Беларуси такая договоренность достигнута в ходе общения Главы белорусского государства и его российского коллеги на недавнем неформальном саммите глав государств - участников ОДКБ в Кыргызстане.

В ходе переговоров на высшем уровне планируется обсудить актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества.

# Лукашенко

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