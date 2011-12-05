Лукашенко наградил орденом Франциска Скорины Чрезвычайного и Полномочного Посла КНР в Республике Беларусь Лу Гуйчэна

Новости Беларуси, Минск. Беларусь ожидает увеличения объемов китайских инвестиций в экономику и в целом расширения сотрудничества двух стран. Об этом заявил глава белорусского государства во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в связи с завершением его дипломатической миссии в нашей стране.

Китайский дипломат Лу Гуйчэн завершает свою миссию в Беларуси. И это редкий случай, когда высокой госнаграды, ордена Франциска Скорины, удостаивается иностранец. Новому послу будет непросто, ведь планка продуктивности работы его предшественником поднята высоко.

С момента установления дипотношений между Беларусью и Китаем ядром и локомотивом двусторонних связей является торгово-экономическое сотрудничество.

Сейчас оно интенсивно как никогда. Объем взаимного товарооборота к октябрю составил уже почти 2,5 млрд долларов. При этом наш экспорт в Поднебесную увеличился более чем на треть по сравнению с прошлым годом. Беларусь продает туда нефтехимическую продукцию. Там работают совместные предприятия по сборке БелАЗов, комбайнов «Гомсельмаш» и тракторов МТЗ. В Беларуси создано несколько СП по выпуску бытовой техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экономики стран называют взаимодополняемыми, а перспективы – обоюдовыгодными.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Китай идет в Беларусь, мы этим гордимся, мы рады этому. Но мы ждем большего. Мы хотим, чтобы, никому не мешая, никого не противопоставляя друг другу, Китай со своими инвестициями приходил в центр Европы, как он это делает, и делает аккуратно, как я думаю. У нас задумки приличные, в планах – многомиллиардные инвестиции Китая в белорусскую экономику. Мы также не сидим на месте, создаем совместные белорусско-китайские предприятия. Думаю, это хорошее направление сотрудничества.

У Китая сегодня одна из самых быстро растущих экономик мира. Ежегодный рост ВВП просто беспрецедентно высокий. Для Александра Лукашенко это хорошо знакомая страна. В Китае он бывал неоднократно, еще в бытность депутатом.

Сейчас восточным партнером для Беларуси открыта кредитная линию на 15 млрд долларов. Деньги выделяются на льготных условиях и используются для модернизации ТЭЦ, цементных заводов, Национального аэропорта, строительства дорог и транспортно-логистических центров. Кредит еще далеко не освоен, однако даже такой большой цифрой торгово-экономический потенциал отношений не исчерпывается.

Лу Гуйчэн, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь:

Потенциал белорусско-китайского сотрудничества очень велик. И уверен, что будущее наших отношений будет еще лучше. А это полностью отвечает интересам и китайского, и белорусского народов.

В ближайшем будущем взаимодействие может быть усилено и расширено через сотрудничество между регионами. Очень высокий потенциал для развития рынка услуг. В частности, образовательных. В январе у стран юбилей – 20 лет как были установлены дипотношения.