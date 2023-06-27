Лукашенко: начали кричать, осуждать Путина, требовать от него ловить, мочить, сажать!

Новости Беларуси. 27 июня в одном зале Дворца Независимости руководители силовых ведомств и подразделений, журналисты и эксперты, которые ассоциируются с официальным Минском и озвучивают мнения публично. Неслучайно. Александр Лукашенко пригласил всех на откровенный разговор, чтобы из-за некорректной трактовки информации о демарше ЧВК «Вагнер» не допустить эскалации существующих или создания новых острых ситуаций на фоне событий в России. А такая тенденция, увы, наметилась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В России появились, всегда так бывает, ура-патриоты, я увидел эту тенденцию, которые начали выть и кричать, осуждать Путина, требовать от него не прекращать уголовные дела, ловить, мочить, сажать. Вот это то, от чего я хотел бы предостеречь и нас, и российское общество. Вот это меня подтолкнуло к тому, что я должен сказать несколько слов о ситуации, которая развивалась в пятницу и в субботу, поскольку был погружен, как вы знаете, в эти события полностью. В пятницу в Беларуси все внимание было приковано к республиканскому выпускному. Пока молодежь любовалась шоу на берегу Свислочи, Президент нашей страны ее напутствовал, совсем рядом накалялась обстановка. Не один месяц продолжавшийся конфликт между, казалось бы, выполняющими одну задачу в рамках спецоперации в Украине, руководством частной военной компанией «Вагнер» и Минобороны России, перешел в опасную стадию. Громкие заявления и ультиматумы Евгения Пригожина очень скоро обрели реальное воплощение. Александру Лукашенко с самого начала обо всем докладывали наши силовики, следил он и за публикациями в СМИ, к утру субботы обстановка стала очень тревожной.