Лукашенко: начали кричать, осуждать Путина, требовать от него ловить, мочить, сажать!
Новости Беларуси. 27 июня в одном зале Дворца Независимости руководители силовых ведомств и подразделений, журналисты и эксперты, которые ассоциируются с официальным Минском и озвучивают мнения публично. Неслучайно. Александр Лукашенко пригласил всех на откровенный разговор, чтобы из-за некорректной трактовки информации о демарше ЧВК «Вагнер» не допустить эскалации существующих или создания новых острых ситуаций на фоне событий в России. А такая тенденция, увы, наметилась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В России появились, всегда так бывает, ура-патриоты, я увидел эту тенденцию, которые начали выть и кричать, осуждать Путина, требовать от него не прекращать уголовные дела, ловить, мочить, сажать. Вот это то, от чего я хотел бы предостеречь и нас, и российское общество. Вот это меня подтолкнуло к тому, что я должен сказать несколько слов о ситуации, которая развивалась в пятницу и в субботу, поскольку был погружен, как вы знаете, в эти события полностью.
В пятницу в Беларуси все внимание было приковано к республиканскому выпускному. Пока молодежь любовалась шоу на берегу Свислочи, Президент нашей страны ее напутствовал, совсем рядом накалялась обстановка. Не один месяц продолжавшийся конфликт между, казалось бы, выполняющими одну задачу в рамках спецоперации в Украине, руководством частной военной компанией «Вагнер» и Минобороны России, перешел в опасную стадию. Громкие заявления и ультиматумы Евгения Пригожина очень скоро обрели реальное воплощение. Александру Лукашенко с самого начала обо всем докладывали наши силовики, следил он и за публикациями в СМИ, к утру субботы обстановка стала очень тревожной.
Александр Лукашенко:
С 8 часов утра мне уже поступает тревожная информация о ситуации в России. Мне докладывают: Президент Путин хочет связаться. Пожалуйста. Договорились в полдесятого, что мы переговорим в любое удобное для него время. Когда в 10 он выступил, в 10:10 позвонил и подробнейшим образом проинформировал меня о ситуации, которая происходит в России. Задал несколько вопросов, в том числе и про противодействие этому, и понял, что ситуация сложная. Не буду конкретизировать эту часть разговора. Самое опасное, как я понял, – это не в том, какая она была, ситуация, а как она могла развиваться и ее последствия.
Исходя и из публичного обращения, стало понятно, президент России настроен на самые крайние меры в отношении задумавших дойти до Москвы бойцов ЧВК.
Александр Лукашенко:
Установили к середине дня целых три канала, по которым мы можем разговаривать с Ростовом. Третий, четвертый раунд переговоров мы уже вели по этому каналу, там у меня в доме были, в загородной резиденции, посредники, которые осуществляли нам эту связь. Должен в этой связи поблагодарить особенно генерала Юнус-Бека Евкурова. Повезло нам. Приятель оказался Ивана Станиславовича (Тертеля, председателя КГБ – прим. ред.), учились вы вместе, по моим данным. Я должен сказать, что очень важную роль сыграл этот генерал.
Сейчас важно! Александр Лукашенко озвучивает реальных участников этих переговоров.
Александр Лукашенко:
Кроме Евкурова на первом этапе и Бортникова, директора ФСБ, в этих переговорах никто не участвовал.
И учитывая, что это не те фамилии, что пытались скормить читателям Telegram-каналы, можете судить об их информированности и исходя из этого избирательнее потреблять контент. Из первых уст, как было.
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