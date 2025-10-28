Лукашенко: мы уже давно втянулись в гонку вооружений – нам надо её остановить!

Беларусь вновь в центре внимания мировой политики. Минск принимает III Международную конференцию по евразийской безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выступление Президента Беларуси перед участниками конференции стало не просто констатацией существующих проблем, а, по сути, программным заявлением с конкретным планом их решения. Некоторые моменты прозвучали резко, но с ключевым посылом: диалог вместо конфронтации и санкционного произвола.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Первое. В отношении продовольствия, медикаментов нужен запрет на введение любых санкций, в том числе вторичных. Потому что это связано с огромными потерями, гибелью людей.

Второе. Защита критической международной инфраструктуры: газо-, нефтепроводов, интернет-кабелей, АЭС. Запрет на действия против этих объектов должен быть однозначным. И в этом заинтересованы все страны мира, даже те, которые сегодня трактуют подрыв газопровода как подвиг.

Третье. Преодоление миграционного кризиса. С тем, что Запад натворил в странах Исхода, он должен разобраться сам. Что касается последствий, мы готовы работать в том формате, который долгое время обеспечивал контроль за ситуацией для обеих сторон. Нужно договариваться, например, в рамках глобальной сделки. Подход Президента Трампа – все на все – мы можем обсуждать и с США, и с Европой, как и любая другая страна.

Четвертый. Искусственный интеллект. Нарастающая проблема. Неуправляемая гонка в этой сфере превращает его из полезного ресурса в оружие. В перспективе – массового поражения. Мы предлагали сопредельным странам создать пояс цифрового добрососедства. Нам надо остановить гонку вооружений. Мы все говорим: нет, мы не будем в нее втягивать... Да мы уже давно втянулись в эту гонку вооружений. И, видя, какой сегодня мир, государства последние деньги будут тратить для того, чтобы обеспечить свою безопасность. А если с потенциальным агрессором не смогут воевать, как белорусы, то нанести этому противнику неприемлемый ущерб.