Лукашенко: Мы серьезно займемся коммерческими банками и очень аккуратно, рыночным образом попытаемся все-таки повернуть банки лицом к государству

Александр Лукашенко 25 октября встретился с председателем правления банка ВТБ Андреем Костиным.

Александр Лукашенко:

Я хочу Вас действительно искренне поблагодарить за то, что Вы держите слово и немало помогаете нашим предприятиям по кредитованию, да и другим банкам помощь оказывали ресурсами. Мы это знаем и помним, и это как раз на злобу дня.

Я не буду скрывать: в связи с возникшими трудностями на валютном рынке — мы не говорим о их причинах, вы их знаете лучше. Мы серьезно займемся коммерческими банками и очень аккуратно, рыночным образом попытаемся все-таки повернуть банки лицом к государству. Думаю, что Банк ВТБ не имеет и не будем иметь таких проблем, как некоторые, которые пытаются самоустраниться от того, что происходит у нас здесь, в Беларуси. Нынешняя ситуация — это лакмусовая бумажка во взаимоотношениях с банками, в том числе и российскими, и иностранными. Я могу сказать, что Ваш банк достойно себя ведёт, и мы готовы и дальше поддерживать очень серьёзные отношения с Банком ВТБ. И мы будем стараться, чтобы этот банк имел и преимущества какие-то в Беларуси, по сравнению с теми, кто не очень нас понимает.

Андрей Костин, председатель правления ОАО «Банк ВТБ»:

У меня не вызывает сомнения, что даже непростые серьёзные вопросы, которые сейчас приходится Вам решать, во-первых, решаются в правильном направлении, во-вторых, это действительно те проблемы, которые надо пройти. Но в целом курс на дальнейшую модернизацию, на развитие экономики мы видим, и хотели бы в этом принимать более активное участие. Есть несколько отраслей, которые нас интересуют с точки зрения кредитования.

Речь идет о нефтехимической, автопромышленной сферах, сельском хозяйстве и строительстве, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».