Лукашенко: Мы не отвернулись от России и не пошли торжественным маршем в другом направлении

Уже после окончания работы на субботнике Александр Лукашенко пообщался с журналистами. Прежде всего, речь зашла об итогах вчерашних переговоров в Москве с российским президентом Дмитрием Медведевым. В подмосковных Горках главы государств обсудили наиболее острые вопросы нынешних белорусско-российских отношений: договорились о снятии препятствий в проникновении наших товаров на российский рынок, на правовом уровне будет теперь решаться и вопрос о равном доступе СМИ на территориях двух стран – вопрос особо актуальный сегодня и в большей степени, как раз для белорусских масс-медиа.



Очередное заседание Высшего Госсовета Союзного государства Беларуси и России может пройти в июле текущего года в Минске. Такое предложение Президент Александр Лукашенко озвучил накануне в Москве на встрече с российским коллегой Дмитрием Медведевым. Поздно вечером Главы 2-х государств встретились в подмосковной резиденции «Горки» и обсудили все проблемные вопросы, которые сегодня существуют в двухсторонних отношениях. В частности, Президенты проанализировали, как выполняются решения февральского заседания ВГС. В особенности, вопросы, касаемые поставок углеводородного сырья – газа и его оплаты.



С российской стороны есть понимание необходимости решения многих проблемных вопросов двусторонних отношений. Об этом Президент заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов после участия в субботнике. Глава государства рассказал о тех деталях переговоров с российским коллегой, которые прошли в закрытом формате. Напомним, Александр Лукашенко за несколько дней до рабочей поездки в Москву озвучил ряд претензий к российскому руководству и его чиновникам. И вчера по этим проблемным вопросам уже наметилось движение вперед.



- Я, выйдя из самолета, сразу сказал Бородину, я его сразу упрекнул, там мы и реформирование ведем постоянного комитета, я этим сейчас занимаюсь, заработной платой, я ему сразу сказал: «Вам не за что платить заработную плату», заявил на встрече с журналистами Александр ЛУКАШЕНКО. - И, надо сказать, что Пал Палыч, который в этот день работал в Патриархии у Президента России, который находился в тот же вечер сказал, что он встретился с нужными людьми с министрами в Российской Федерации категорически предупредил о выполнении решений высшего госсовета, и уже будут идти конкретные встречи. Т.е. постоянно нужны какие-то толчки, важен сигнал, для тех, кто должен исполнять, т.е. должны знать, что мы контролируем, и мы спросим. Мы обсуждали все время. И как я понял, что есть понимание того, что эти вопросы нужно решать. И то, что вы говорите, что были предъявлены мною претензии это так, мы наметили движение вперед.



Посмотрим, как будут решаться вопросы. А это вопрос цены на газ, чтобы вывести среднегодовую. Вопрос поставок нашей продукции, вопрос участия наших предприятий в лизинговых закупках, в государственных закупках. Принято решение по несколько тысяч тонн мы масла поставим. Раньше этот вопрос не решался. Мы решили вопрос, Россию устраивает качество нашей продукции.



Самое важное, что, обсуждая ту или иную проблему, мы обязательно выходим на новую проблемы. Белорусские каналы должны присутствовать также как и российские. Нужна правовая база, а то захотели, кто-то там закрыл, кто-то там не пустил, мы тут не так поступили. Будет создана в ближайшее время база и это правильно. Т.е. целый комплекс вопросов удалось оговорить и выйти на новые. Я предложил Дмитрию Анатольевичу приехать в Минск. Он сказал, что рад в любую точку. Я думаю или ко дню независимости, потому что вы знаете у нас это знаменательная дата — день независимости.



Наши движения в сторону Запада и Европы – это отнюдь не против России. Президент Александр Лукашенко сегодня в очередной раз опроверг досужие домыслы о том, что Беларусь дружит с кем-то против кого-то. Потому участие Беларуси, к примеру, в программе «Восточное партнерство», не должно провоцировать антироссийские настроения, заявил Глава государства.



- Ведя переговоры с Западом, мы никогда не ведем переговоры против России, это нам не выгодно, это нам вредно с любой позиции. Что касается Евросоюза, то почти половина нашего товарооборота то половина у нас с ЕС, а это 35 миллиардов долларов. Мы что должны игнорировать это? Нет. Мы должны поддерживать такие же хорошие отношения в экономике с Евросоюзом, а без политического диалога этого не может быть. Поэтому не надо тут выстраивать из-за Восточного партнерства какие-то антироссийские настроения этого не будет. Но и отказываться от сотрудничества с Европой мы ни в коем случае не должны. Если кто-то хочет нас оторвать от России, то я спрошу: «Вы нам Россию замените?» - Нет. Тогда и вопросов нет. Россия и Беларусь навсегда.



К процессу единения Беларуси и России должна более активно и открыто подключаться и Православная церковь. Об этом заявил Президент, отвечая на вопросы журналистов. И сообщил, что к такому же выводу пришли они вместе с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Москве.



Напомним, вчера Александр Лукашенко посетил Святейшего Патриарха в его Резиденции. Разговор на светские и духовные темы продлился около 3-х часов. Говоря о долгой беседе с Предстоятелем Русской Православной церкви, Глава государства сообщил: «Мы были очень откровенны». Главным итогом общения с Патриархом стала уверенность в необходимости повышения роли Православия в белорусско-российских отношениях.



- Мы очень рассчитываем и считаем, что церковь должна более активно и открыто подключится к вопросам единения двух государств. А может быть и единения нашей цивилизации. Этой цивилизации славянской в основе, которой находится Россия, Украина и Белоруссия. Кстати, об этот тоже шла речь. И я считаю, что при нынешнем патриархе, а это молодой подвижный человек, а душой, наверное, и вообще моложе намного себя. Поэтому с ним было интересно обсуждать эти проблемы, я думаю, он должен подключиться к их решению.



И мы их обсуждали. Но еще раз подчеркиваю, перенося этот раздел философский на практику сегодняшнего дня. И рассказывая о проблемах, которые сейчас существуют, я ему рассказывал о двадцатке, что принято решение не блокировать товары, отметить протекционистские меры, и как это решается в наших отношениях с Россией, когда мы приняли все меры, чтобы не блокировать товары и как нам непросто на российском рынке сегодня. Его это очень интересовало, и он признался, что я открыл глаза ему на многие вещи, потому что он отстранен был от этих фактов. И в конце он меня попросил в любой приезд в Москву, ну, хоть на минуту придите и расскажите, подскажите. Я вижу большую заинтересованность и просил его чтобы церковь не была в стороне от этих процессов.