Лукашенко: Мы коалицию с Грузией против кого-то не создаем

Александр Лукашенко во время своей рабочей поездки по Гомельщине по традиции ответил на вопросы журналистов.

Александр Лукашенко прокомментировал итоги недавнего неформального саммита СНГ в Ялте. Заметив, что доволен целым рядом двусторонних переговоров как с Президентом Украины, так и с лидерами Казахстана и Грузии.

Александр Лукашенко:

Мы дважды встречались с Президентом Украины, обсуждая наши проблемы и взаимоотношения. Почему для меня эти встречи были важны: хорошо, когда мы встречались с президентом, когда он вчера победил и сегодня ещё был в эйфории. Прошло уже немало времени после победы, и мне было очень важно всё-таки посмотреть, какова будет политика Украины. Меня это всё обнадёжило. Мы обсудили все вопросы, у нас нет абсолютно никаких проблем. Я думаю, что в ближайшее время мы выйдем на обмен ратификационными грамотами по границе. Я думаю, решаются там и наболевшие вопросы по небольшой задолженности ещё с тех времен украинцев перед белорусами. Но это не должно быть препятствием в наших отношениях.

Мы заключили долгосрочный договор по поставкам нефти. Это для нас очень важно. Это не только для нас, но и для Украины важно. Потому что в Мозыре мы перерабатываем нефть высочайшего качества, нефть венесуэльская, и поставляем на украинский рынок.

Я еду на машине из аэропорта в резиденцию в Крыму и разговорился с водителем. Спрашиваю: у вас заправки — ТНК, «Лукойл» — что, своих нет? Он говорит, нет. А как топливо? А он говорит: Вы знаете, мы всегда ждём белорусское топливо, и как только хорошее топливо, мы сразу — наверное, из Беларуси привезли.

Действительно, высокого качества, Мозырский завод реконструирован, поставляет высокого качества нефтепродукты, особенно из венесуэльской нефти. Потому что это высшего сорта нефть, самая дорогая.

Поэтому мы обсудили очень много вопросов. И о поставках нашей продукции туда — работаем и с киевлянами, и с крымчанами — и о покупке их товаров. Они с удовольствием покупают наши товары. Они признаются, что экономика у них в тяжелейшем состоянии, особенно сельское хозяйство. Поэтому мы договорились обо всех проблемах, и разговаривали мы как с человеком не чужим нам — и по своим корням, и по своим взглядам, о совместных проектах — так что вот эти два дня были заполнены такими встречами.

Встречался я и с Президентом Азербайджана. У нас также были совместные проекты, мы их продолжаем, начиная от военно-технического сотрудничества до проработки логистики по поставке нефти, нефтепродуктов. Разговор у нас был немалый и с Президентом Казахстана. В Казахстане у нас появились вопросы, я его проинформировал по этим вопросам, он меня — по своим. Около $6-7 млрд. мы освоим в Казахстане в ближайшее время. Мы имеем такие проекты. Я благодарен за это нашему другу Нурсултану Абишевичу, который, в общем-то, дал возможность нам участвовать в индустриализации Казахстана.

И последняя встреча… Попросил меня встретиться Президент Грузии. Мы этого не скрывали. Я с ним встречался. Он меня проинформировал о ситуации, пригласил приехать в Грузию. Я рассказал ему о той ситуации. Но еще раз хочу подчеркнуть: наша встреча как раз не была нацелена против кого-то. Вот абсолютно даже не разговаривали! Она была не очень продолжительной, конечно, уже была фактически ночью. Времени другого не было. Поэтому мы не разговаривали о дружбе против кого-то. Поэтому там пылить особенно не надо и нас упрекать в том, что мы ведем этот диалог. Мы коалицию с Грузией против кого-то не создаем.

Ну и на следующий день, во вторник, я уже был дома. Я не знаю, оппозиционные СМИ там уже, бедные, страдали, рыдали: «Президента нет, неужели он опять отдыхает?» Как будто президент не может даже отдохнуть?! Но во вторник я уже был на месте, занимался конкретными делами, готовился к этой поездке.