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Лукашенко: международная обстановка остаётся беспрецедентно напряжённой, обострились все вызовы и угрозы

15 августа 2023 06:40
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Международная обстановка остается беспрецедентно напряженной, обострились все вызовы и угрозы. Об этом говорится в приветствии, которое Президент направил участникам XI Московской конференции по международной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятие в российской столице собрало более 800 делегатов из 76 стран, среди них министры обороны, их заместители и начальники генеральных штабов. Здесь прозвучат доклады по ключевым вопросам глобальной безопасности в многополярном мире.

Лукашенко: международная обстановка остаётся беспрецедентно напряжённой, обострились все вызовы и угрозы-1

Обращаясь к участникам конференции, Александр Лукашенко подчеркнул, что размещение ядерного оружия в Беларуси – адекватная реакция на милитаризацию Восточной Европы. Глава государства также выразил уверенность, что очередная встреча в Москве послужит тесному укреплению сотрудничества между государствами и народами, станет значимым этапом на пути построения новой системы международной безопасности.

# Международная политика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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