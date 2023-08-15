Лукашенко: международная обстановка остаётся беспрецедентно напряжённой, обострились все вызовы и угрозы

Международная обстановка остается беспрецедентно напряженной, обострились все вызовы и угрозы. Об этом говорится в приветствии, которое Президент направил участникам XI Московской конференции по международной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятие в российской столице собрало более 800 делегатов из 76 стран, среди них министры обороны, их заместители и начальники генеральных штабов. Здесь прозвучат доклады по ключевым вопросам глобальной безопасности в многополярном мире.