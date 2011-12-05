Лукашенко: Китай идет в Беларусь, мы этим гордимся, но ждем большего

Новости Беларуси, Минск. Президент Беларуси ожидает увеличения объемов китайских инвестиций в нашу экономику и в целом расширения белорусско-китайского сотрудничества. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в Беларуси Лу Гуйчэном в связи с завершением его дипломатической миссии в нашей стране.

Александр Лукашенко поблагодарил посла за работу и выразил надежду, что дружественный Китай будет придерживаться прежнего курса.

Александр Лукашенко:

Китай идет в Беларусь, мы этим гордимся, мы рады этому. Но мы ждем большего. Мы хотим, чтобы, никому не мешая, никого не противопоставляя друг другу, Китай со своими инвестициями приходил в центр Европы, как он это делает, и делает аккуратно, как я думаю. У нас задумки приличные, в планах — многомиллиардные инвестиции Китая в белорусскую экономику. Мы также не сидим на месте, создаем совместные белорусско-китайские предприятия. Думаю, это хорошее направление сотрудничества.

Лу Гуйчэн, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь:

Потенциал белорусско-китайского сотрудничества очень велик. И уверен, что будущее наших отношений будет ещё лучше.

Сегодня же Александр Лукашенко вручил послу Китая орден Франциска Скорины. Этой награды Лу Гуйчэн удостоен за значительный личный вклад в развитие и укрепление политических, торгово-экономических, кредитно-инвестиционных, научно-технических и гуманитарных связей между странами.