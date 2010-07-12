Лукашенко и Янукович обсудили актуальные вопросы белорусско-украинского сотрудничества

К тому же, Президенты Беларуси и Украины оговорили участие двух стран в реализации совместных торгово-экономических проектов и ряд вопросов международной повестки дня.

Встреча в формате «один на один» состоялась накануне вечером в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Украина — один из стратегических торговых партнеров Беларуси. Между странами действует углубленная промышленная кооперация. В настоящее время в Украине функционирует более 100 структур товаропроводящей сети, продвигающих на рынок белорусскую продукцию, и их количество постоянно увеличивается.

Отметим, что после снижения в прошлом году почти на 40% объема взаимной торговли в связи с мировым кризисом, в текущем динамика товарооборота сменилась на позитивную. Так, за первые 4 месяца нынешнего года взаимный товарооборот увеличился на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.