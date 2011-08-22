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Лукашенко и Медведев договорились снять проблемы, существующие в белорусско-российских отношениях

22 августа 2011 20:24
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Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент России Дмитрий Медведев договорились в ближайшей перспективе снять проблемы, существующие в белорусско-российских отношениях. Такая договоренность была достигнута в ходе встречи глав государств в Сочи, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев общались около двух с половиной часов. Главы государств за это время обсудили целый ряд серьезных вопросов и пообщались в неформальной обстановке.

Президенты договорились, что, начиная с этой встречи, они предпримут ряд практических шагов по восстановлению высокого уровня партнерства между двумя странами.

В этой связи глава российского государства особо подчеркнул, что белорусы и россияне - братские народы, связанные тесными узами, и знают, что нужно предпринять, чтобы не допустить разрыва братских отношений.

Президент Беларуси особо отметил, что необходимо обеспечить безусловное полноценное функционирование Единого экономического пространства Беларуси, Казахстана и России с 1 января 2012 года. Беларусь понесла серьезные издержки, включившись в этот проект, но идея ЕЭП была сознательно поддержана, так как важно создать равные условия для предприятий и граждан на этом пространстве.

Российский Президент выразил принципиальное согласие с позицией белорусского коллеги.

Главы государств говорили о необходимости активизации отношений в рамках Союзного государства Беларуси и России. Они предварительно договорились провести Высший Госсовет Союзного государства в ноябре этого года.
# Лукашенко

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