Лукашенко и Бердымухамедов по телефону обсудили реализацию совместных проектов

Новости Беларуси. Президенты Беларуси и Туркменистана 4 сентября в телефонном разговоре обсудили реализацию совместных проектов. Александр Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедов выразили единое мнение о том, что к двадцатилетнему юбилею установления дипломатических отношений, который будет отмечаться в январе следующего года, наши страны подошли с серьезными успехами, сообщилии в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С хорошей динамикой реализуются договоренности, достигнутые в рамках официального визита президента Туркменистана в Минск в апреле 2012 года. Александр Лукашенко подчеркнул важное значение созданного белорусско-туркменского делового совета и предложил провести его первое заседание уже в октябре в Ашхабаде, где белорусская делегация примет участие в IV Международном инвестиционном форуме.

Президенты обсудили также ход реализации крупнейшего совместного проекта по строительству Гарлыкского горно-обогатительного комбината. Александр Лукашенко предложил создать на базе одного из туркменских учебных заведений совместное учреждение образования по подготовке квалифицированных кадров среднего звена для работы на комбинате.

Президенты выразили надежду на скорую встречу в Ашхабаде в рамках саммита глав государств СНГ, проведение которого запланировано в ноябре 2012 года.