Лукашенко: Евразийский союз будет союзом суверенных государств с наднациональным органами

Новости Беларуси. Итоги принятых в Москве судьбоносных решений белорусский лидер подвёл в интервью телеканалу «Россия». Что Евразийский союз принесёт народам трёх стран, будет ли выход на единую валюту, и какие могут быть перспективы по более глобальной интеграции? Эти и другие вопросы Александру Лукашенко задал Сергей Брилёв — автор программы «Вести в субботу».

Глава государства рассказал о своём видении перспектив сотрудничества Беларуси, России, Казахстана и заметил, что ценность принятых решений — в начале движения к большему единству.

Александр Лукашенко:

Мы имеем интеграцию, а идём на более глубокую — там, где экономика, там, где деньги, большие деньги. 2 триллиона долларов даже выше ВВП трёх государств. Это огромные деньги, а деньги для жизни очень важны сегодня.

Как мыслится сегодня, Евразийский союз будет союзом государств. Союзом суверенных государств, с наднациональным органами — только в комиссию мы передадим порядка 175 функций.

Наша интеграция в ЕЭП приведёт к увеличению товарооборота. И мы это демонстрируем: у нас с Россией в два раза увеличился за последний год товарооборот, у них — у России и Казахстана — на 50%. Так если растёт товарооборот — это конкретные товары: трактора, автомобили, бензин, нефть, уголь, и так далее, и тому подобное. А это предприятия. Если у них растёт объём да и в какой-то степени цены — они не понижаются, значит, это заработная плата людей. Значит, это в карман человеку.

В интервью Александр Лукашенко раскрыл также секрет неформальных переговоров, которые накануне после Кремля продолжились в Москва-Сити — на рабочем обеде от имени Президента России. Президенты условились ускорить процесс формирования Евразийского союза и создать его не к 2015 году, как заявили прессе, а на два года раньше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.