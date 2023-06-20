Лукашенко: если мы поможем решить конфликт на границе Таджикистана и Кыргызстана, перестанут гибнуть люди

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если давать оценку функционированию деятельности ОДКБ, нашей организации, я стоял у истоков ее создания. Если не стоял у истоков, так был свидетелем этого и участником. Имею право высказать данную точку зрения. Нас порой зря критикуют, но очень часто правильно критикуют. Кыргызстан просит нас, требует от нас как-то помочь в урегулировании конфликта на границе с Таджикистаном. Очень обоснованно, это точно порой, предъявляет к нам претензии Армения. Не буду давать оценки, обоснованы, не обоснованы претензии эти, но скажу, что проблемы существуют. И очень серьезные проблемы. Мы их обходим, мы их не хотим решить. Мы даже не погружаемся в эти проблемы. Без вас в наших организациях – ни в ЕврАзЭС, ни в ОДКБ тем более – без нашего совета мидовского не принимается ни одно решение.

Во-вторых, это ваш хлеб – изучить глубоко проблему, привлечь к этому необходимые службы, в данных примерах, о которых я говорил, это военные и спецслужбы, проработать вопрос и внести предложения. Если мы поможем решить конфликт на границе Таджикистана и Кыргызстана, поможем решить, начнем решать этот вопрос, они будут нам благодарны, перестанут гибнуть люди. Государства эти всегда будут нам благодарны. Если мы обратим внимание на сложнейшую проблему Азербайджана и Армении… Почему сложнейшую? Потому что и там наши близкие, родные люди, и там жили в одном государстве. Значит, надо нам как-то подключаться.

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