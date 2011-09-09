Лукашенко: Если кто-то думает, что мы через пятую колонну ищем поддержку на Западе — это полная чушь

Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов. Один из них касался помилования участников массовых беспорядков в декабре 2010 года. Оппозиция заявляет, что власть идёт на уступки из-за кризиса и желания получить финансовую помощь Запада. Президент называл это полной чушью.

Александр Лукашенко:

Оппозиция отличается от пятой колонны тем, что оппозиция любит свою страну. Она может быть не согласна с тем курсом, который проводит власть, но она любит свой народ и любит свою страну. Скажите, пожалуйста, они свою страну любят? Недавно по обмену информацией с литовцами и с поляками задержали товарища. И сразу нашли миллиарды рублей на счетах. Человек нигде не работает, а у него миллиарды. Мало того, он налоги не платил. Вот их оппозиционность. Я же давно вам говорил, а вы не верили, что их оппозиционность — это бизнес. Им не важно, что будет со страной, народом. Это их не интересует. Я их знаю лично каждого. Они делают все, чтобы разрушить страну.

Что касается так называемых политзаключенных. У нас нет политических статей в Уголовном кодексе. У нас есть статьи, посредством которых мы наказываем громил, бандитов, разгильдяев и прочую рвань, которая мешает жить нашим людям. Что это было 19 декабря, вы видели. Тут власть уже не при чём. Из 600 задержанных 35, или сколько там, были осуждены.

Дело не в кризисе. На эту тему было первое моё заявление в Казахстане. Образно я сказал, что в местах, где они находятся сегодня — а сколько их там осталось, человек пятнадцать — там им делать нечего. Поэтому я сказал: придет время — мы не кровожадные, выпустим. Так тогда же кризиса не было, какой кризис? Мы ни с кем не торгуемся, нас это не интересует. Если кто-то думает, что кризис, и мы через пятую колонну ищем поддержку на Западе — это полная чушь. Запад нас никогда не поддерживал и вряд ли он нас поддержит.

Что касается контактов с разными представителями иностранных государств, была встреча не только с министром иностранных дел Болгарии. Масса встреч была за это время — с бизнесменами, банкирами, политиками, депутатами, конгрессменами из США и других государств. Я как глава государства осуществляю эти контакты, чтобы видеть и чувствовать, что люди за рубежом думают о нашей стране, как они действительно могут нам помочь. Мы никогда бы не отказались от помощи в это время, ни от западной, ни от российской, ни от китайской. Такие предложения есть. Мы их получим, хочет этого оппозиция или нет, в мире интерес к нашей стране огромный. Тем более, когда мы экономически сегодня в таможенном пространстве с такой империей, как Россия, и Казахстаном. Мы выгодное место для вложения инвестиций, об этом мне говорят и инвесторы. Интерес огромный, и мы с такими людьми будем сотрудничать, и сделаем для них всё, как для своего предпринимателя, бизнесмена или же политика.

Я все общественные силы и движения, в том числе и карликовые эти партии пригласил: не шумите, не кричите, не галдите, не вякайте из подворотни — садитесь за круглый стол и обсуждайте проблемы, вносите разумные предложения. Но это весь политический спектр должен быть представлен там: и союз женщин, и профсоюзы, и наши, и не наши, и они, от власти кто-то будет представлен. Если за этим круглым столом будет выработано что-то доброе, положительное для страны, мы с удовольствием это воспримем. У нас власть не закостеневшая.