Лукашенко: эпоха западного господства уходит, центр глобального прогресса смещается на Юг и Восток

Беларусь нацелена вносить вклад в укрепление глобального большинства, а эпоха западного господства уходит в прошлое. Глава государства по приглашению премьер-министра Индии стал участником III саммита «Голос Глобального Юга», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Формат межконтинентальной встречи лидеров государств – видеоконференция. Но это не мешает поднимать вопросы глобального развития, учитывая интересы разных по масштабам стран многополярного мира. Саммит онлайн Нью-Дели проводит уже в третий раз. И на каждую встречу высокого уровня приглашения получают определенная группа стран. Среди участников 16 государств звучит голос официального Минска.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Эпоха западного господства уходит в прошлое. Центр глобального прогресса, экономической гравитации, да и принятия политических решений смещается на Юг и Восток. Это требует от нас активнее проявлять лидерство в международных делах. Голос Глобального Юга должен звучать в полную силу и соответствовать своему гигантскому потенциалу. Оппоненты чувствуют такую возрастающую мощь и пытаются ей противодействовать.

Абсолютно прав премьер-министр Индии, говоря, что «большинство глобальных проблем не были созданы Глобальным Югом, но на нас они влияют больше». Беларусь это хорошо знает по своему собственному опыту. На протяжении ряда лет мы живем под незаконными, несправедливыми, варварскими санкциями, которые не только оказывают воздействие на нашу страну, но и губительно отражаются на ваших народах. Так, ограничения в отношении экспорта белорусских минеральных удобрений обострили проблемы нехватки продовольствия и голода в беднейших странах.