Лукашенко: Беларусь и Россия должны в кратчайшие сроки создать режим доступа на рынки друг друга

Об этом Президент Беларуси заявил на встрече с губернатором Нижегородской области Валерием Шанцевым.

«Главная задача в условиях кризиса – поддержать конкурентоспособность экономик Беларуси и России, поэтому в кратчайшие сроки надо решать проблему с доступом товаров на рынки друг друга, – подчеркнул Президент. - Если наши экономики сейчас сделают шаг в сторону, объединиться потом будет очень сложно».



У Беларуси и Нижегородской области задачи амбициозные, но вполне выполнимые. Взять хотя бы товарооборот – 650 миллионов долларов. Цифра немалая, но могла быть еще больше. Если бы не одно но – непростая экономическая ситуация в мире. Ведь сегодня известно: кризис вносит коррективы даже в самые крепкие и отлаженные производственные отношения.



Именно такими и называют отношения между Беларусью и Нижегородской областью. Даже протокольное рукопожатие Президента и губернатора кажется чуть более долгим, чем обычно при таких встречах.



Минутой позже, Александр Лукашенко так же тепло поприветствовал гостя в официальной части встречи, сидя напротив, но отмечая при этом единство взглядов. Даже сегодня, когда кризис буквально разбросал крепких партнеров по разным сторонам.



Александр Лукашенко и российский губернатор знакомы еще со времен, когда Валерий Шанцев был одним из руководителей Белокаменной. Может поэтому бывшему московскому вице-мэру так хорошо известны все возможные точки соприкосновения. И может поэтому за то время, что Шанцев возглавляет Нижегородскую область так много удалось сделать.



Валерий ШАНЦЕВ, губернатор Нижегородской области: «Я могу сказать, что сделано очень много. Мы рассматриваем Беларусь – как главного стратегического партнера. Объём товарооборота действительно увеличился в 2,5 раза. Меня радует, что больше участников становится в нашем сотрудничестве».



Но уже спустя несколько минут разговор приобрел более конкретный характер. Мировой кризис стал причиной падения потребительского спроса. И спрос этот сегодня как никогда низок в машиностроении. В то время как эта продукция составляет большую часть нашего экспорта в Нижегородскую область. Александр Лукашенко уверен: Беларусь и Россия в кратчайшие сроки должны обеспечить доступ на рынки друг друга.



Александр ЛУКАШЕНКО: «Беларусь и Нижегородская область должны выработать новые прогрессивные модели сотрудничества, найти возможные варианты расширения контактов с целью вовлечения в процесс всех имеющихся резервов. Достижение высоких рубежей может быть обеспечено за счет увеличения в экспорте доли высокотехнологичной и наукоемкой продукции, активизации участия белорусских и нижегородских субъектов хозяйствования в целевых социально-экономических программах».



И товарооборот, и динамику необходимо сохранить. Об этом сказал уже первый вице-премьер Беларуси Владимир Семашко. И рассказал о случаях отказа некоторых российских предприятий от белорусских комплектующих. Как сделать так, чтобы эти случаи остались единичными? Вопрос. И чем быстрее его решить, тем скорее обе стороны окажутся в выигрыше.



Владимир СЕМАШКО, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь: «Мы за годы, что работаем вместе подтвердили свою состоятельность. Технику мы можем вам предложить по конкурентоспособной цене, достойного качества и с соответствующим сервисом».



У министра образования – к российским гостям свое предложение. Александр Радьков что называется «зрит в корень». Предложил обмен студентами, чтобы уже со школьной скамьи растить «патриотов» в бизнесе. Другими словами, специалистов, которые в сложные времена не станут делить рынок на свой и чужой.



Александр РАДЬКОВ, министр образования республики Беларусь: «Коль уж такое сотрудничество, может на университетском уровне на самой конечной стадии готовить специалистов и обмениваться студентами. В будущем при работе они будут знать друг друга, и работать на общую цель».



И все же, решить те проблемы, которые стоят сегодня перед каждым государством, можно лишь сохранив твердую позицию и собственные принципы, сказал Александр Лукашенко, подводя итог встрече. Эту фразу Президент произнёс не случайно. Александр Лукашенко в недоумении: в прессе появилась информация о том, что Россия отказывается от своих предложений, которые намеревалась представить на саммите "большой двадцатки" в Лондоне. Не говорит ли это о том, что Россия согласно с позицией Соединенных Штатов, модель развития которых в свое время и привела к кризису?



«Не понимаю: зачем? Американцы сегодня хотят пролоббировать прежнюю модель, тонко говорят: нельзя отказываться от рыночной экономики. То есть фактически говорят: нельзя отказываться от того шулерства, которое и привело к такому кризису», – подчеркнул Александр ЛУКАШЕНКО. - России не следует отказываться от своих предложений. Хотелось бы, чтобы позиция России прозвучала неизменной, в том виде, как она была подана несколько недель назад. Беларусь однозначно бы высказалась в поддержку такой позиции. Неэкономное расходование денег, ипотеки и так далее – все должно быть под контролем, инструменты контроля обязательно должны быть созданы».



Даже закончив встречу, Президент и губернатор, уже покинув свои места, долго говорили о деле. А уже спустя некоторое время эта тема стала главной темой круглого стола в Национальной библиотеке. Здесь прошел Совет делового сотрудничества Беларуси и Нижегородской области. В его составе – представители белорусских предприятий, бизнесмены и чиновники, одним словом те, кто знает истинную цену двусторонним отношениям.