Лукашенко: Беларусь будет двигаться своим путем, чего бы нам это ни стоило

Об этом заявил Президент Александр Лукашенко на встрече с еврокомиссаром по вопросам расширения ЕС и Европейской политики соседства.

В свою очередь, Штефан Фюле отметил: Европейский союз заинтересован в том, чтобы Беларусь была полноправным членом Европейского сообщества. Александр Лукашенко предложил гостю откровенно обсудить взаимодействие Беларуси и Евросоюза.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Беларусь будет двигаться своим путем, чего бы нам это ни стоило. Как в свое время ваша родная страна, Чехия, абсолютно сопоставимая с нашей страной, взяла курс на независимость, искала друзей, которые обеспечат ей эту независимость и помогут. Точно так мы будем действовать, обеспечивая свою независимость. Я хочу, чтобы вы понимали, что мы не упадем, на коленях ни перед кем ползать не будем: ни перед вами, ни перед Россией, ни перед Америкой. А если вы на самом деле цените, как вы их называете, демократические ценности, то давайте без двойных стандартов будем их придерживаться. И давайте договоримся, что главное для нас, и думаю, это выгодно и для Европы, это наш суверенитет и безопасность, это независимость Беларуси, нашей Беларуси.