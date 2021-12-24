Лукашенко 28 и 29 декабря совершит рабочий визит в Россию. Что он обсудит с Путиным и как пройдёт неформальная часть?

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 28 и 29 декабря совершит рабочий визит в Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 28 и 29 декабря совершит рабочий визит в Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во вторник, 28 декабря, Президент примет участие в неформальном Саммите СНГ в Санкт-Петербурге. Встреча символичная. 2021 год для объединения юбилейный – Содружеству 30 лет. Ожидается, что главы государств подведут итоги председательства Беларуси в Содружестве в 2021-м, обменяются мнениями по решению общих актуальных проблем, также обсудят дальнейшее взаимодействие.
А на среду, 29 декабря, в графике Александра Лукашенко запланирована встреча с Владимиром Путиным. Президенты обсудят актуальные вопросы белорусско-российской повестки. Анонсирована и неформальная часть переговоров. Лидеры сыграют в хоккей. Как сообщает Telegram-канал «Пул Первого», ожидается, что в одной команде.