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Лукашенко 28 и 29 декабря совершит рабочий визит в Россию. Что он обсудит с Путиным и как пройдёт неформальная часть?

24 декабря 2021 13:20
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 28 и 29 декабря совершит рабочий визит в Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко 28 и 29 декабря совершит рабочий визит в Россию. Что он обсудит с Путиным и как пройдёт неформальная часть?-1

Во вторник, 28 декабря, Президент примет участие в неформальном Саммите СНГ в Санкт-Петербурге. Встреча символичная. 2021 год для объединения юбилейный – Содружеству 30 лет. Ожидается, что главы государств подведут итоги председательства Беларуси в Содружестве в 2021-м, обменяются мнениями по решению общих актуальных проблем, также обсудят дальнейшее взаимодействие.

Лукашенко 28 и 29 декабря совершит рабочий визит в Россию. Что он обсудит с Путиным и как пройдёт неформальная часть?-4

А на среду, 29 декабря, в графике Александра Лукашенко запланирована встреча с Владимиром Путиным. Президенты обсудят актуальные вопросы белорусско-российской повестки. Анонсирована и неформальная часть переговоров. Лидеры сыграют в хоккей. Как сообщает Telegram-канал «Пул Первого», ожидается, что в одной команде.

# Международное сотрудничество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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