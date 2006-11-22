Лучше один раз увидеть

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22 ноября 2006 18:01
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22 ноября делегация украинских журналистов в рамках пресс-тура по Беларуси посетила Минский тракторный завод. Здесь пишущая братия прошлась по сборочному цеху предприятии, познакомилась с выпускаемой на заводе техникой и пообщалась с руководством.

Минский тракторный завод - одно из крупных предприятий Беларуси не включить в  программу посещения украинских журналистов просто было нельзя. "Акулы пера" даже обрадовались тому, что на знакомство с МТЗ им отвели пять часов. Ведь белорусскую технику знают в Украине хорошо, еще  с советских времен.

К приезду гостей на заводе была специально организована выставка. Здесь предприятие показало практические все выпускаемые модели техники.  Журналисты снимали и фотографировали. А мотоблоки и минитрактора   для  работ на приусадебных участках и индивидуальных хозяйствах вызвали  восторг.

Тракторы - основа  белорусского экспорта  в Украину. Кроме того, Беларусь продает "соседке" грузовые автомобили, холодильники и морозильники,  нефтепродукты, шины и калийные. За последние пять лет  взаимный товарооборот увеличился   более чем  в  два с половиной раза. И только  в этом году уже почти на 40%.  Украинские журналисты уверены, что посещение белорусских предприятий даст ещё больший толчок для взаимовыгодного сотрудничества.

Говорить исключительно об экономике  с журналистами не получается. Часто вспоминают выборы президента Украины и констатируют: Беларусь вела себя очень дипломатично и не вмешивалась. И все же информации о Беларуси мало и она  в большей части политизирована. Это надо исправлять.
Сегодня же украинские журналисты поселили  предприятие "Белаз" и познакомились   с историко-архитектурным комплексом "Линия Сталина".

23 ноября в 21.00 на всех национальных телеканалах смотрите телеверсию пресс-конференции Президента Беларуси Александра Лукашенко для представителей  украинских СМИ.

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