Лучше один раз увидеть

22 ноября делегация украинских журналистов в рамках пресс-тура по Беларуси посетила Минский тракторный завод. Здесь пишущая братия прошлась по сборочному цеху предприятии, познакомилась с выпускаемой на заводе техникой и пообщалась с руководством.

Минский тракторный завод - одно из крупных предприятий Беларуси не включить в программу посещения украинских журналистов просто было нельзя. "Акулы пера" даже обрадовались тому, что на знакомство с МТЗ им отвели пять часов. Ведь белорусскую технику знают в Украине хорошо, еще с советских времен.

К приезду гостей на заводе была специально организована выставка. Здесь предприятие показало практические все выпускаемые модели техники. Журналисты снимали и фотографировали. А мотоблоки и минитрактора для работ на приусадебных участках и индивидуальных хозяйствах вызвали восторг.

Тракторы - основа белорусского экспорта в Украину. Кроме того, Беларусь продает "соседке" грузовые автомобили, холодильники и морозильники, нефтепродукты, шины и калийные. За последние пять лет взаимный товарооборот увеличился более чем в два с половиной раза. И только в этом году уже почти на 40%. Украинские журналисты уверены, что посещение белорусских предприятий даст ещё больший толчок для взаимовыгодного сотрудничества.

Говорить исключительно об экономике с журналистами не получается. Часто вспоминают выборы президента Украины и констатируют: Беларусь вела себя очень дипломатично и не вмешивалась. И все же информации о Беларуси мало и она в большей части политизирована. Это надо исправлять.

Сегодня же украинские журналисты поселили предприятие "Белаз" и познакомились с историко-архитектурным комплексом "Линия Сталина".

23 ноября в 21.00 на всех национальных телеканалах смотрите телеверсию пресс-конференции Президента Беларуси Александра Лукашенко для представителей украинских СМИ.