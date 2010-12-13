Лозовик: Сегодня участковые комиссии должны быть полностью готовы к выборам

Избирательная кампания в Беларуси выходит на финишную прямую. На участки для голосования сегодня доставляют бюллетени. Для нынешних президентских выборов их подготовлено порядка 7,5 миллионов.

Это количество превышает количество избирателей, но не более чем на 5%, как того требует законодательство. Уже завтра по всей стране начнется досрочное голосование. Принять участие в нем смогут те, кто в основной день выборов не сможет придти на избирательные участки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Сегодня во всех участковых комиссиях должна быть проверена готовность всего необходимого для голосования. В частности, будет проверена готовность помещений для голосования, наличие необходимого оборудования, материалов, документов. Естественно, главным документом является бюллетень для голосования. Именно сегодня все районные комиссии должны обеспечить все участки для голосования бюллетенями.