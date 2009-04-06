Ломать проинформировал Лукашенко о проверках

Количество проверок Госконтроля в этом году уменьшилось вдвое. Однако почти в каждом случае их результатом стали штрафные санкции.

При этом объёмы возмещения субъектами хозяйствования денежных средств государству не уменьшились, а увеличились на пятую часть. И в сумме составили более 64 миллиардов белорусских рублей. Сегодня об итогах работы главного ревизионного ведомства страны за первый квартал Президенту Александру Лукашенко доложил председатель комитета госконтроля Зенон Ломать.



– Более результативно в этом квартале сработал департамент финансовых расследований, наша «финансовая разведка», – рассказал телеканалу СТВ председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь Зенон ЛОМАТЬ. – Количество обращений в департамент увеличилось на 70%. При общем уменьшении возбуждения уголовных дел, проведении проверочных мероприятий в целом, по департаменту финансовых расследований результаты по возмещению ущерба допущенные субъектами хозяйствования – они лучше, чем были в прошлом году. Сегодня на контроле находятся более двух тысяч поручений главы государства, и комитет госконтроля будет обеспечивать постоянный контроль за их реализацией. И в первую очередь работать на упреждение. То есть, мы планируем провести 25 отчетов руководителей министерств и ведомств, связанных с реализацией ранее выданных поручений главы государства.



Сегодня же глава государства проинформирован о работе судебных органов, верховного и хозяйственного судов, министерства юстиции. Речь шла и об отслеживании финансовых операций. В частности, – взимании арендной платы. По поручению Президента в ближайшее время будет разработан документ, который упорядочит эту процедуру. Особое внимание Комитет госконтроля обратит на работу Госфонда по имуществу и ряда страховых организаций. Не останется без внимания развитие инфраструктуры в пунктах пропуска на белорусско-российской границе. Она должна соответствовать международным стандартам. А вот производители ветеринарных препаратов могут лишиться некоторых льгот. Госконтролем установлено, что отмена для них НДС не привела к удешевлению продукции на внутреннем рынке.