Литва упростила порядок оформления виз

Теперь посещая эту страну, туристы не будут предъявлять приглашение, путевку и другие дополнительные документы, подтверждающие цель поездки.Многократные краткосрочные визы сроком действия до одного года будут выдавать владельцам недвижимости в Литве, сотрудникам крупных иностранных компаний. Предусмотрены льготы также для тех, кто торгует подержанными автомобилями. Упрощена процедура оформления виз и для транзитных пассажиров. Иностранцы, направляющиеся к родственникам через территорию Литвы, смогут получить многократные транзитные визы сроком действия до одного года.